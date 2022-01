Hugo e Guilherme fazem show em Formosa neste Domingo

A dupla sertaneja Hugo e Guilherme se apresenta no Parque de Exposições. Ingressos custam a partir de R$30

Uma das duplas mais aclamadas do sertanejo atual, Hugo e Guilherme desembarca em Formosa/GO neste domingo, 23. A dupla se apresenta no Parque de Exposições no evento “Sunsent Party 360”. No repertório os sucessos “Namorada Reserva”, “Coração na Cama”, “Conveniência”, “Toda Ida Pede Volta” e “Pingo de Dó”.

O evento ainda conta com shows da banda Pagode Sem Distinção e DJs.

Hugo e Guilherme

Irreverência e criatividade são caracteristicas fortes da dupla Hugo & Guilherme. Os dois são de Goiás. Spártaco Vezzani, o Hugo, nasceu em Morrinhos e foi criado em Goiatuba, canta desde os sete anos de idade. Já Matheus Neves, o Guilherme, é natural da capital Goiânia e deu início a sua carreira musical em 2015.

Logo no início da dupla, já vieram às boas notícias, a parceria com a dupla Henrique e Juliano foi o pontapé para alavancar os novatos. Em 2016, o resultado foi a concretização do CD e DVD “Ao Vivo”. Duas faixas do álbum se destacaram a nível nacional – “Na Maldade” e “Imagina”, feat com Maraísa. O DVD completo disponibilizado na internet atingiu milhões de views.

Em 2017, a dupla também teve a ideia de regravar sucessos dos anos 90 a 2000, com um nova roupagem, mas acústica seguindo o sucesso das “cantorias” em bares. Estas gravações somadas às faixas que ao longo dos anos ganharam destaque como “Teste da Mãozinha”, “Namorada Reserva”, “Toda Ida Pede Volta”, ganharam o público com o grande trunfo de “Coração na Cama”, lançada durante a pandemia e que vem mudando a vida destes goianos.

No ano seguinte, lançaram a música “Conveniência” que atingiu em um mês mais de três milhões de visualizações no YouTube e hoje já soma 107 milhões. A dupla já gravou com outros grandes nomes como Marília Mendonça e Dilsinho.

Crescimento

Em 2018 gravaram, foi a vez de “No Pelo Em Campo Grande”, no Âncora Hotel, em Campo Grande, e mais uma vez tiveram a honra de Henrique & Juliano, desta vez no single “Teste da Mãozinha”, que alcançou uma grande marca nas playlist e nas rádios, além de dividir os vocais com os irmãos no pot-pourri “Amor Perfeito/Tô Fazendo Falta/As Quatro Estações”, e a cantora Marília Mendonça na faixa “Toda Ida Pede Volta” e também no pot-pourri “Amor Perfeito/Tô Fazendo Falta/As Quatro Estações”.

Não é à toa que a dupla Hugo & Guilherme já recebeu o título de “Aposta” para 2022 do Prêmio Jovem Brasileiro. Eles são destaques no meio sertanejo, “Oi Deus”, a primeira música do DVD “Próximo Passo”, atinge mais de 7 milhões de views no YouTube e 11 milhões de streams na maior plataforma de áudio com apenas um mês de lançamento.

Agora é a vez de “Dá Moral Pros Pobre”. Com a voz forte de Hugo e energia de Guilherme, o ritmo contagiante e letra que não sai da cabeça já é a marca registrada da dupla responsável por números expressivos no Spotify – 4 milhões de ouvintes mensais.

SERVIÇO

Sunsent Party 360

Show com Hugo e Guilherme

Quando: Domingo 23 de Janeiro

Horário: A partir das 14h

Onde: Parque de Exposições de Formosa/GO

Quanto: Pista: R$ 30

Frente VIP: R$ 60

Frente Premium: R$ 100

Vendas on-line:

https://www.bilheteriadigital.com/sunset-360-party-hugo-e-guilherme-23-de-janeiro