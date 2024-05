Hoje (12/5) tem Canteiro do Samba na Galeria dos Estados

Neste sábado (11/5), a partir das 20h, o encontro de sambistas que tradicionalmente ocupa a icônica Galeria dos Estados, no Setor Comercial Sul, volta para mais uma edição, dessa vez, trazendo novidades: o Canteiro do Samba De Roda recebe cinco atrações em uma programação gratuita com horas ininterruptas de samba. Para participar da festa, basta retirar os ingressos já disponíveis na plataforma Sympla.

De acordo com a organização do evento, essa edição terá duas Rodas de Samba, seguidas e na pista. Quando uma terminar, a outra começará, sem intervalo, para os candangos aproveitarem o ritmo livre de moderação.

Samba na Comunidade/ Divulgação Samba no Cacho/ Divulgação

Como de costume, a festa que já se consolidou na cena cultural brasiliense contará com grandes grupos e nomes da música local. Prata da casa, o 7naRoda receberá os grupos Pé no Chão, Samba na Comunidade, Samba no Cacho e Samba da Tia Zélia.

Grupo Pé no Chão / Divulgação Samba da Tia Zélia / Divulgação

O Canteiro do Samba de Roda é realizado pelo Instituto Casa da Vila em parceria ao Instituto Rosa dos Ventos de Arte, Cultura e Cidadania e do Sindicato dos Bancários do DF. Conta ainda com fomento do Ministério da Cultura e Governo Federal.

Canteiro do Samba De Roda

Sábado (11/5), a partir das 20h, na Galeria dos Estados – Setor Comercial Sul. Ingressos gratuitos: clique aqui.