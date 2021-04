DJ Higor Touret se apresenta na Vila Jeri nesta sexta

Um dos DJ’s mais promissores da capital federal promete agitar a tarde dos brasilienses nesta sexta, 10, a partir das 15h no novo empreendimento Vila Jeri.

Com repertório eclético, ele se destaca no estilo open format e busca adaptar os hora conforme a interação do público.

Vila Jeri

Inspirado em um dos mais desejados pontos turísticos do Brasil, o empreendimento é uma requisitada vila gastronômica praiana, com quatro bares e um restaurante, além de opções de entretenimento. Projeto fica no Setor de Clubes Norte.

2.115 km separam Brasília de um dos mais lindos paraísos de formação natural do Brasil: Jericoacoara-CE. Duna do Pôr-do-Sol, Pedra Furada, Árvore da Preguiça, Lagoa Azul e Lagoa do Paraíso. Certamente você já ouviu falar de um desses encantadores pontos turísticos desta cidade ao longo dos últimos anos. Agora, já pensou em vivenciar um pouco do que é ter a experiência de ir para lá, mas, sem sair da capital? Essa é a proposta da Vila Jeri, um projeto ousado dos mesmos idealizadores do Trust, gastronomia segura, o primeiro restaurante de cabines do Brasil.

Serviço

Vila Jeri – Gastronomia Pé na Areia

Onde: Setor de Clubes Norte, em frente ao clube da Motonáutica;

Dj Higor Touret

Sexta 10 de Abril

Horário: 15h

Capacidade: 500 pessoas

Para mais informações: @vilajeribsb