Harry Styles no Brasil! Produtora confirma show do artista esse ano no país

O cantor que havia anunciado uma turnê que passaria pelo Brasil mas foi cancelada devido a pandemia, retornará ao Brasil.

A produtora Live Nation fez hoje (18) um anúncio super especial para os fãs de Harry Styles: o cantor virá ao Brasil em 2022! A notícia foi divulgada com um vídeo no Instagram:

A produtora não citou o nome do cantor, mas colocou no vídeo diversas referências às músicas dele: “TPWK” é a sigla da música “Treat People With Kindness”. Na legenda também colocou mais dicas para os fãs: “Acendam as luzes” para a música “Lights Out”, “tempos dourados” para “Golden”.

Harry Styles tinha uma turnê que passaria pelo Brasil com shows no Rio de Janeiro e em São Paulo, em outubro de 2020, mas adiou ambos devido à pandemia do coronavírus.

Por enquanto, a produtora Live Nation não divulgou as novas datas e nem informações sobre os ingressos.