Gustavo Vasconcellos recebe Joe Torquato e Kiko Peres para bate-papo sobre produção musical

Joe abordará um pouco sobre os 25 anos de carreira e o álbum lançado em comemoração a este marco

Nesta quinta-feira (23), o produtor cultural Gustavo Vasconcellos, à frente da GRV Música, Media e Entretenimento, conduz o programa Global Beats. A atração de hoje é um bate-papo com os músicos Joe Torquato e Kiko Peres.

Joe, que viabilizou projeto em homenagem aos seus 25 anos de carreira através de recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Governo do Distrito Federal, abordará um pouco sobre essa realização, que contou com a produção musical de Kiko, seu parceiro mais frequente ao longo de todos esses anos.

O projeto, gerido pela GRV, contemplou o lançamento de um álbum de nove canções, acompanhadas por lyric vídeos vídeoclipes e um minidoc. Vários profissionais brasilienses de segmentos diversos estiveram envolvidos, e alguns deles participarão da live.

O público interessado no assunto poderá participar acessando o canal do YouTube da GRV.

Serviço

Global Beats, com Joe Torquato e Kiko Peres

Quinta-feira, 23 de fevereiro

A partir das 20 horas no canal do YouTube da GRV