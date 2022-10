Guitarrista do The Cranberries e cantora brasileira lançam EP

Para divulgar o EP, Noel estará no Brasil, e encontrará Mell em São Paulo para um show na próxima quinta-feira (20)

A dupla The Puro, formada por Noel Hogan (co-fundador, guitarrista e compositor do The Cranberries) e a cantora brasileira Mell Peck, lança seu primeiro EP: “Law of Return”.

A colaboração entre os dois surgiu depois que Noel descobriu covers de Mell no YouTube em 2019, por indicação de várias pessoas que recomendaram o trabalho da cantora. Mell, que hoje mora em Porto Alegre, explica: “Nós nos conhecemos e nas conversas surgiu a ideia de compor juntos. Desde então, nós não paramos, e as ideias estão sempre vindo”. Os dois trabalham a distância, e com ajuda de tradutores, já que Mell não fala inglês fluente.

Depois de dois anos de colaboração, o projeto teve seu início neste ano com 2 singles que haviam sido lançados previamente : “Goodbye” e “Prison”, que ganhou também uma versão em portugues.

Agora, nesse EP novo, Noel e Mell continuam a definir o som único do The Puro em 3 músicas inéditas, disponíveis tanto em portugues como inglês. Os vocais potentes e letras etéreas de Mell são conduzidos pelos arranjos marcantes de Noel, criando uma experiência catártica única.

Como destaque, a faixa título, “Law of Return”, (ou “Lei do Retorno”), foi a primeira música que Noel escreveu no piano. “Eu não quis usar nenhuma guitarra, para ver se me faria escrever de um jeito diferente. Musicalmente a faixa foi inspirada pelo disco dos anos 70, especialmente as orquestrações.” Já as letras foram escritas por Mell, sobre “vivermos em um mundo onde estamos cercados de energias, tanto positivas quanto negativas – e como bem sabemos, ‘colhemos o que semeamos’”.

O EP também contém as canções “Atalhos” / “Shortcuts”, uma canção que mistura grunge e punk, e “Renascer”, uma faixa mais emocional com sintetizadores que remetem aos anos 80.

Show de lançamento

Para divulgar o EP, Noel estará no Brasil, e encontrará Mell em São Paulo para um show na Casa Rockambole no dia 20/10, acompanhados da banda Leela. Será a estreia ao vivo do projeto, e os ingressos já estão disponíveis via Sympla.