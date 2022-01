Guilherme Di Melo lança single com participação de Diego e Arnaldo

O cantor e compositor Guilherme Di Melo lançou (21/01) em todas as plataformas digitais e também em seu canal oficial no youtube o single “Bora Juntar” com a participação especial da dupla Diego e Arnaldo.

O cantor natural de Cornélio Procópio – PR, com dezesseis anos de estrada, no início ganhava destaque apenas como compositor, mas hoje está focado em sua carreira solo. Entre os artistas que gravaram suas composições podemos citar: Léo Magalhães, Humberto & Ronaldo, Léo e Júnior.

Entre seus recentes lançamentos, podemos destacar as músicas; “Iphone” e “Resto de Perfume” com a participação dos sertanejos Rio Negro & Solimões. Essas canções também farão parte do repertório do seu primeiro EP “Guilherme Di Melo- Ao Vivo” que será lançado ainda este ano.

“Essa música me encantou desde a primeira vez que ouvi, a história coincide muito com os dias atuais, onde o amor mais do que nunca, deve ser valorizado e priorizado. A participação de Diego e Arnaldo só enriqueceu a canção, era o que faltava para a música se tornar ainda mais bela e mágica. Meu desejo é levar esse single aos corações das pessoas com uma mensagem leve e positiva”. Enfatiza Guilherme

Confira!!!!