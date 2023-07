Guhhl lança, nesta quinta (27), o single ‘Lampejos’

Faixa vem acompanhada de videoclipe e mescla diferentes vertentes do R&B

Um dos grandes expoentes da nova geração do R&B no Brasil, o cantor e compositor Guhhl lança, nesta quinta-feira (27/7), a faixa “Lampejos”. O single, que conta com a parceria do beatmaker PS, já está disponível para pré-save nas plataformas digitais e ganha videoclipe no canal do artista, às 18h, dirigido por Bruno Felipe.

“Lampejos” conta a história de um casal que vive um relacionamento tóxico e não consegue sair da situação. No novo single, o artista explora sua capacidade vocal sobre o ritmo do trapsoul.

Esse é o primeiro lançamento de Guhhl após o sucesso “Sem Barulho“, lançada em parceria com MC Luanna. Em pouco mais de dois meses, a faixa bateu a marca de 180 mil plays no Spotify e soma cerca de 70 mil views no clipe no YouTube.

“Lampejos” dá sequência nos trabalhos do novo álbum do artista. Intitulado “Real R&B”, o projeto deve ser lançado de forma completa no segundo semestre deste ano. “Quero mostrar toda a potência que o R&B tem musicalmente, por isso escolhi esse nome. Esse disco vem para mudar o patamar da minha carreira. Espero que o público curta”, adianta Guhhl.

Ao longo de sua carreira, Guhhl se destaca por unir composições sobre amor e relacionamentos, com beats que reúnem elementos do R&B com a potência do rap e o do trap, trazendo sonoridade única e versátil em suas composições.