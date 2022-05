Grupo Di Propósito se prepara para primeira turnê nos Estados Unidos

Shows acontecem entre os dias 24 de junho a 03 de julho e passam por seis cidades norte-americanas

Depois do sucesso de “Pede Pra God”, feat. com Menos é Mais lançado há duas semanas e que já tem 1,4 milhão de views no YouTube, agora o Di Propósito é oficialmente internacional e estreia turnê nos Estados Unidos no próximo 24 de junho. Em nove dias, os pagodeiros passarão por seis cidades norte-americanas levando o melhor que o pagode brasileiro tem a oferecer na USA Tour 2022.

O anúncio da turnê – e a convocação para todos os fãs – foi feito através das redes sociais do grupo: “Um grande momento na nossa carreira”, escreveram, “e queremos que, mesmo de longe, todos vocês nos acompanhem nessa aventura”.

Assim como em seus shows no Brasil, os meninos de Brasília querem apresentar aos norte-americanos o seu estilo simples e único de fazer música boa. Convertendo em pagode diversos sucessos dos mais diferentes gêneros, o Di Propósito inicia a turnê em Miami, FL, na sexta-feira, 24 de junho e a finaliza em Los Angeles no domingo, 03 de julho.

“Depois de pedir muito pra God, agora vamos apresentar a nossa música, que é a nossa arte e verdade em outro país, e isso é muito surreal.”, conta Kaique, uma das incríveis vozes do DP. “É sempre muito louco pensar de onde saímos e para onde estamos indo, e devemos isso a todos os fãs, que sempre acreditaram no nosso trabalho. Espero encontrar muitos deles nessa turnê”, confessa, “agora vamos pra cima porque o Di Propósito já é internacional!”.

Calendário USA Tour:

24/jun – Miami, Flórida

25/jun – Newark

26/jun – Framingham

01/jul – Orlando

02/jul – S. Francisco

03/jul – Los Angeles

Em tempo: O Di Propósito se prepara para iniciar a “Turnê Encontrin”, que vai rodar o Brasil inteiro em 2022 e já tem a primeira resenha marcada para o dia 11 de junho no Clube Esperia, em São Paulo.

Baseada no sucesso da primeira edição do projeto “Encontrin”, a Label Encontrin mantém toda sua originalidade e simplicidade e reforça a intenção do Di Propósito, que é estar mais próximo dos fãs em um ambiente descontraído, leve e que se assemelhe aos encontros com os amigos dos quais os meninos de Brasília tanto gostam. A essência da label, bem como a do DP, é inovar e cantar vários hits de diversos gêneros musicais em uma versão de samba/pagode. Para isso, o grupo vai contar com diversas participações de artistas de todos os segmentos musicais, que serão atrações surpresa, reveladas apenas no dia do Encontrin.