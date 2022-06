Grupo de pop coreano BTS anuncia pausa

“Prometemos que voltaremos um dia ainda mais maduros do que estamos agora”, declarou Jungkook, de 24 anos, que pediu a “bênção” dos fãs

O grupo de pop coreano BTS anunciou nesta terça-feira (14) que vai fazer uma pausa por tempo indeterminado para que seus membros possam focar em suas carreiras solo.

Os sete membros do grupo de K-pop, que gera bilhões de dólares para a economia sul-coreana, fizeram o anúncio durante seu evento anual chamado FESTA, transmitido por streaming.

“Agora estamos dando uma pausa”, afirmou Suga, de 29 anos, no vídeo postado no canal oficial do grupo no YouTube. Os músicos falaram entre si em coreano e o vídeo incluiu legendas em inglês.

RM, um dos membros, de 27 anos, disse que depois dos últimos singles do BTS, indicados ao Grammy, os membros do grupo estão “esgotados”.

“O problema com o K-pop e todo o sistema de ídolos é que não te dão tempo para amadurecer (…) Você tem que continuar produzindo música e continuar fazendo alguma coisa”, explicou, afirmando que precisa de “algum tempo sozinho”.

Jimin, de 26 anos, disse por sua vez que todos “estamos começando a pensar qual tipo de artista queremos ser cada um, para sermos lembrados por nossos fãs”.

“Acho que é por isso que estamos passando por um momento difícil agora, estamos tentando encontrar nossa identidade e esse é um processo exaustivo e longo”, acrescentou.

No final do evento, vários membros começaram a chorar enquanto agradeciam seus fãs, conhecidos como ARMYs.

Os integrantes do grupo “precisam passar algum tempo separados para aprender a ser um novamente”, disse J-Hope, de 28 anos. “Espero que não vejam isso como algo negativo”, ressaltou o artista.

A notícia chocou os fãs, que se perguntam se isso significa o fim deste gigante do pop, embora de acordo com o vídeo não seja o caso.

“Prometemos que voltaremos um dia ainda mais maduros do que estamos agora”, declarou Jungkook, de 24 anos, que pediu a “bênção” dos fãs.

Novo single

A notícia chega poucos dias após o grupo lançar “Proof”, um álbum antológico que incluía um novo single, “Yet To Come (The Most Beautiful Moment)”.

A gravadora do BTS – que não respondeu de imediato às perguntas da AFP – continuou aumentando seus lucros durante a pandemia, apesar da realização de menos shows.

O septeto é o primeiro grupo sul-coreano a conquistar o topo da lista de sucessos da Billboard nos Estados Unidos, um marco que alcançaram com “Dynamite”, a primeira música do BTS cantada inteiramente em inglês.

Eles também são um dos poucos grupos, desde os Beatles, que lançaram quatro álbuns que foram número um nos Estados Unidos em menos de dois anos.

O grupo foi duas vezes indicado ao Grammy, mas ainda não venceu.

Recentemente, o BTS virou notícia por sua visita à Casa Branca para entregar uma mensagem ao presidente Joe Biden sobre o combate ao racismo contra asiáticos.

Agence France-Presse

