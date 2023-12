Gregory & Matheus apostam em festa com Felipe & Rodrigo

“Mais um Nome” foi lançada na última sexta-feira (1º) e já conta com mais de 220 mil visualizações

Após o sucesso de “Não me Chame”, a dupla Gregory & Matheus aposta agora no single “Mais um Nome”, que conta com a participação de Felipe & Rodrigo. A faixa é composição de Gregory Castro, Matheus Oliveira, Eliabe Quexin, Kauê Segundero e Helton Lima, com a produção musical de Jonas Mateus e direção artística de Hitstar.

“Mais um Nome” foi lançada na última sexta-feira (1º) e já conta com mais de 220 mil visualizações. “É uma música especial desde que foi composta. Na seleção de repertório, pensamos nela com participação do Felipe & Rodrigo. ‘Rodeamos’ a dupla e soubemos que eles gostariam de participar do nosso DVD”, comenta Gregory.

Assista ao clipe: