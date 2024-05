Gravadoras disputam para lançar nova faixa ou álbum do ‘N Sync

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O quinteto pop ‘N Sync está sendo disputado por grandes gravadoras para lançar um novo single ou disco, segundo o TMZ. Depois de rumores de uma turnê de reunião, confirmados pelo membro Chris Kirkpatrick, um novo lançamento do grupo está em discussão.

O ‘N Sync se reuniu no ano passado para gravar uma faixa para a trilha sonora do desenho animado ‘Trolls 3 – Juntos Novamente’. O último lançamento antes deste single havia sido o álbum de Natal do grupo, ‘The Meaning of Christmas’, lançado em 2002 — também o último ano em que a banda saiu em turnê.

O novo single iniciou rumores de que uma turnê de estádio, disputada por empresas como AEG e Live Nation, estaria nos planos para o quinteto. Na semana passada, Chris Kirkpatrick confirmou para o TMZ que a turnê de reunião tem sido discutida entre os membros do grupo.

Já sobre o novo lançamento, o TMZ especula por meio de fontes próximas à banda que grandes gravadoras como Warner Music e Universal Music estejam disputando um novo álbum ou novo single do ‘N Sync.