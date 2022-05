Gorillaz, Gilberto Gil, D2 e Marina Sena fazem shows no Mita Festival

Evento tem versões com grandes atrações estrangeiras em SP e no Rio

AMON BORGES

SÃO PAULO, SP

A primeira edição do Mita Festival (Music Is the Answer) reúne neste sábado (14) e no domingo (15) nomes como Gorillaz, Rüfüs Du Sol e Two Door Cinema Club na Spark Arena (zona oeste de São Paulo).

A lista de artistas brasileiros conta com Gilberto Gil, Marcelo D2, Black Alien, Marina Sena, Matuê, Liniker, Luedji Luna e Xenia França (abaixo, veja a lista completa e os horários).

Com basicamente a mesma programação, o evento desembarca no Rio, mais precisamente no Jockey Club (zona sul), nos dias 21 e 22 de maio.

Entre as diferenças no lineup das duas edições é que, em São Paulo, Matuê, Marina Sena e Luedji Luna estão no cartaz, enquanto o Rio conta com Jão e The Kooks, por exemplo. A banda britânica, porém, faz um show na capital paulista em 20 de maio, no Espaço Unimed (zona oeste), novo nome do Espaço das Américas.

Ainda há ingressos disponíveis no site da Eventim, com preços que variam de R$ 375 a R$ 1.200. Para o show do The Kooks as entradas têm preços que variam de R$ 150 a R$ 600.

Os shows do Mita serão divididos em dois palcos, com um total de 17 apresentações por fim de semana e a expectativa é de receber 20 mil pessoas por dia.

*

MITA SÃO PAULO

Sábado (14)

Palco Villa-Lobos

13h35 – Xenia França

15h20 – Luedji Luna

17h10 – Gilberto Gil in Concert

20h – Rüfüs du Sol

Palco Deezer

12h45 – Day convida Lucas Silveira

14h25 – Black Alien

16h15 – Marina Sena

18h35 – Tom Misch

Domingo (15)

Palco Villa-Lobos

13h35 – Letrux

15h20 – Liniker

17h10 – Two Door Cinema Club

20h – Gorillaz

Palco Deezer

12h – Jean Tassy

12h45 – Coruja BC1 convida Larissa Luz

14h25 – Heavy Baile

16h15 – Marcelo D2

18h35 – Matuê

MITA RIO DE JANEIRO

Sábado (21)

Palco Corcovado

13h – Xenia França

14h55 – Liniker

16h55 – Two Door Cinema Club

19h55 – Gorillaz

Palco Deezer

11h25 – Rachel Reis

12h05 – Coruja BC1 convida Larissa Luz

13h55 – Black Alien

15h55 – Heavy Baile

18h25 – The Kooks

Domingo (22)

Palco Corcovado

13h – Marcos Valle & Azymuth

14h55 – Jão

16h55 – Gilberto Gil in Concert

19h55 – Rüfüs du Sol

Palco Deezer

12h05 – Alice Caymmi convida Maria Luiza Jobim

13h55 – Letrux

15h55 – Marcelo D2

18h25 – Tom Misch

*

MITA 2022

São Paulo

Quando: 14 e 15 de maio

Onde: Spark Arena (av. Manuel Bandeira, 360, Vila Leopoldina, zona oeste, São Paulo)

Quanto: R$ 375 a R$ 1.200

Mais informação: eventim.com.br

Rio de Janeiro

Quando: 21 e 22 de maio

Onde: Jockey Club (praça Santos Dumont, 31, Gávea, zona sul, Rio de Janeiro)

Quanto: R$ 375 a R$ 1.200

Mais informação: eventim.com.br