Golden Boys, Evinha e Trio Esperança fazem shows juntos

As apresentações ocorrerão no Teatro Rival Refit, r. Álvaro Alvim, 33, Cinelândia, no Rio de Janeiro, e os ingressos já estão à venda

Provando que família que canta unida permanece unida, os irmãos Corrêa-Evinha, os integrantes do Golden Boys e do Trio Esperança-sobem juntos no palco do teatro Rival Refit, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (29) para apresentarem o show “Gold Herança”, com canções que se transformaram em verdadeiros clássicos da música popular brasileira.

No repertório estão sucessos do Trio Esperança, como “Filme Triste”, “O Passo do Elefantinho” e “A Festa do Bolinha”; hits do Golden Boys, como “Alguém na Multidão”, “Fumacê” e “Erva Venenosa”; além de “Casaco Marrom”, “Cantiga por Luciana” e “Teletema”, sucessos na voz de Evinha.

O clima é totalmente familiar. Até a banda é formada pelos herdeiros musicais: o baixista Beto Filho (filho do saudoso Roberto Corrêa), os irmãos Rodrigo e Diego Saldanha (guitarrista e baterista, respectivamente, filhos de Renato Corrêa e ex-integrantes do grupo infantil Os Abelhudos) e o cantor e produtor Bruno Galvão (filho de Mário Corrêa) no violão. A direção do espetáculo é de Gerard Gambus, marido de Evinha, que integra a banda ao piano.

Foto/Reprodução

Serviço

Show ‘Gold Herança’

Artistas: Golden Boys, Evinha e Trio Esperança

Quando: Sexta-feira (29), às 19h30

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Onde: Teatro Rival Refit, r. Alvaro Alvim, 33, Cinelândia, Rio de Janeiro, tel. (21) 2240-4469

Quanto: De R$ 45 a R$ 90