Giulia Be canta em espanhol no clip de “2 Palabras”

Abrindo a temporada de 2022 a cantora Giulia Be lançou o clip de seu novo single “2 Palabras” com participação do ator Rômulo Arantes Neto

Inspirada no icônico casal do seriado “Gossip Girl” Blair e Chuck, a artista escreveu a música sobre um casal que vive um romance turbulento. No clip o personagem de Rômulo tenta reconquistar sua amada, dizendo “duas palavras e cinco letras: te amo”. Confira!!!