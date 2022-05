Gilberto Gil, Luísa Sonza e Xamã fazem show juntos em SP em esquenta do Rock in Rio

Eles estão na programação do iFood Music Fest; A apresentação vai poder ser vista de perto por convidados e 2.000 clientes da marca

Gilberto Gil, Luísa Sonza e Xamã vão se reunir na noite desta quinta (19) para um show na área externa do Auditório do Ibirapuera, dentro do parque da zona sul de São Paulo. Os artistas estão na programação do iFood Music Fest, da empresa de delivery que anunciou nos últimos dias patrocínio no Rock in Rio.

A apresentação vai poder ser vista de perto, em uma área reservada, por convidados e 2.000 clientes da marca e seus acompanhantes, que compraram um combo promocional pelo app por R$ 50 e ganharam um par de ingressos. Mas haverá transmissão marcada também para o YouTube no canal da empresa a partir das 20h.

Segundo a organização, será um show especial em que eles trazem seus sucessos e cantam individualmente, em trio ou em dupla.

Dirigido por Zé Ricardo, responsável pelo palco Sunset do Rock in Rio, a performance é basicamente um esquenta para o festival carioca, já que as três atrações estão escaladas para o evento que ocorre em setembro deste ano.

Gil está ndo palco Sunset em 4 de setembro, ocasião em que recebe familiares no palco e é homenageado pelo festival. No mesmo dia, Luísa Sonza também se apresenta no espaço e convida Marina Sena. Já Xamã faz show ao lado do grupo indígena Bro MC’s em 3 de setembro, o chamado dia do rap.

“Eu gosto que o Zé Ricardo dirige espetáculos grandes que têm muita coesão. Ele junta artistas muito parecidos, que combinam com a ocasião e com a vibe de cada show, de cada festival”, afirma Xamã ao Lineup. “Então foi uma honra ter sido convidado para tocar com tanta gente incrível.”

Nas palavras do rapper carioca, “Gil é um monstro sagrado, do reggae e da música brasileira como um todo”. “Fazer show com ele vai ser a maior responsa. Quem sabe a gente não conversa sobre um feat”, diz rindo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Xamã conta que o repertório vai ter música de seus três álbuns, incluindo “Malvadão 3”, “Poesia Paris”, além da nova “Dublê de Marido”, que no clipe lançado na última semana conta com a participação de Gretchen.

“E vai ser minha primeira oportunidade de testar a música no palco, saber a recepção do público ali na hora, então estou ansioso. Tomara que todo mundo já esteja com a letra na ponta da língua”, afirma.

Para o diretor de marca do iFood, Bruno Montejorge, a proposta do evento é potencializar a experiência para além da participação no Rock in Rio. “Vamos gerar memorabilidade e entregar grandes momentos. Esse é o objetivo de participarmos do maior festival de música e entretenimento do planeta e, até lá, promovermos diferentes ativações e experiências ao longo do ano.”

IFOOD MUSIC FEST

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando: 19 de maio, 20h

Onde: Auditório do Ibirapuera (para convidados)

Transmissão: canal do YouTube do iFood