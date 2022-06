Gilberto Gil, Gloria Groove e Jovem Dionisio fazem show na 7ª edição do Rock the Mountain

A sétima edição do Festival acontecerá nos dias 5, 6, 12 e 13 de novembro, em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro

O Rock the Mountain já confirmou uma lista de atrações para a sétima edição, marcada para os dias 5, 6, 12 e 13 de novembro, em Petrópolis (região serrana do Rio). O festival terá no lineup Gilberto Gil, Gloria Groove, Duda Beat, Lulu Santos e Ney Matogrosso.

Liniker, Chico César & Geraldo Azevedo, Fernanda Abreu, Xenia França e Dona Onete também estão na programação.

O rap nacional vem representado por nomes da nova geração como Baco Exu do Blues, L7nnon, , Flora Mattos, BK e a dupla Tasha e Tracie.

A banda Jovem Dionisio, que estourou com o hit “Acorda, Pedrinho”, também já foi confirmada (abaixo, veja a lista já divulgada), assim como o trio Gilsons e o quarteto Bala Desejo.

Os ingressos estão disponíveis no site da Sympla, com preços que variam de R$ 245 a R$ 490 (passaporte para um fim de semana).

Será a segunda edição em 2022 do festival, que neste ano também passou a ocorrer em dois fins de semana seguidos, repetindo a programação.

Em abril, Caetano Veloso, Gal Costa, Silva, Criolo, BaianaSystem, Raimundos, Alceu Valença, Djonga e Francisco, el Hombre foram alguns dos artistas que subiram ao palco. Segundo a organização, o evento reuniu cerca de 60 mil pessoas no início deste ano.

Além dos shows, como é comum em festivais, diversas ativações de marcas são proporcionadas.

Entre as principais do Rock the Mountain estão a tirolesa, o voo de balão e um bungge jumping.

Foto/Reprodução

Line up – Rock The Mountain

Gilberto Gil

Gloria Groove

Duda Beat

Lulu Santos

Ney Matogrosso

Flora Mattos

Liniker

Baco Exu do Blues

Chico César & Geraldo Azevedo

L7nnon

Letrux

Xenia França

Gilsons

Roberta Sá

Dona Onete

Céu

Mallu Magalhães

Fernanda Abreu

Afrocidade

BK

Furacão 2000

Alice Caymmi

Jovem Dionisio

Raimundos

Detonautas

Tasha e Tracie

Bala Desejo

Rachel Reis

Urias

Clarissa

Lamparina

Nova Orquestra (tocando Los Hermanos)

Luciane Don

Afroito

Slipmami

Kae Guajajara

Festival Rock The Mountain 2022 (7ª EDIÇÃO)

Quando: 5, 6, 12 e 13 de novembro

Onde: Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes (estr. União e Indústria, 10.000, Itaipava, Petrópolis, RJ)

Quanto: R$ 245 a R$ 490 (passaporte para um fim de semana).

Mais informação: https://www.sympla.com.br/