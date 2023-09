Gica divulga novas músicas do audiovisual “Da Rocinha Pro Mundo”

4 faixas completam o Vol. 2 do projeto, que chegou em todas as plataformas digitais nesta quinta-feira (28)

Após a estreia do audiovisual ‘Da Rocinha Pro Mundo’, a pagodeira Gica dá continuidade ao lançamento e divulga em todas as plataformas de streaming, via ONErpm, nesta quinta-feira (28), as faixas que integram o Vol. 2 do novo projeto. Os vídeos também já estão disponíveis no YouTube:

O Vol. 2 já abre com regravações de grandes sucessos de Sampa Crew, Exaltasamba, Péricles, Grupo Pra Valer e Pedindo Bis, divididos em dois pot-pourri. Músicas como “Quero Ficar Com Você”, “Céu e Fé”, “Final de Tarde”, “Ciúmes”, “Carona do Amor” e “Mundo de Paz” ganham um brilho feminino na voz rouca da carioca de 21 anos.

Dentre as inéditas, “Definitivo”, escolhida como destaque, e “Motelzinho de 20” completam o repertório desta segunda etapa de lançamentos. Com um papo atual e flertando com a ‘sofrência’, “Definitivo” fala sobre as dores de uma traição e a frustração de um relacionamento que não deu certo.

Gravado na Arena X do Morro, na Zona Leste de São Paulo, para um público de mais de 10 mil pessoas, o audiovisual conta com 19 faixas, sendo 8 inéditas e 11 blocos de pot-pourri. O projeto será dividido em 4 volumes que serão divulgados entre os meses de agosto e novembro.