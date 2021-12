George Henrique e Rodrigo voltam ao DF após gravar com Marília Mendonça na cidade

A dupla George Henrique e Rodrigo faz show na Worlld Brasilia neste sábado. Ingressos custam a partir de R$60

George Henrique e Rodrigo gravaram DVD em Brasília em setembro com participação de Gusttavo Lima, Bruno e Marrone e Marília Mendonça, agora a dupla voltam ao DF para seu primeiro show na cidade, neste sábado, 18, na Worlld Brasilia que fica no SIA.

No repertório do show as canções “De Copo em Copo”, “Vai lá em casa Hoje”, “Respeita” e “Aula”.

SERVIÇO:

Data: 18 de Dezembro

Sábado: George Henrique e Rodrigo

Hora: 20h

Local: SIA trecho 3, lotes 2115 a 2145 Em frente a Distribuidora da Petrobras

Ingressos: A partir de R$60

https://www.furandoafila.com.br/evento/1849/GEORGE_HENRIQUE__RODRIGO_-_WORLLD

Classificação: 18 anos

Mais informações: (61) 98383-3939