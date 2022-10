George Harrison diz que foi arruinado por Paul McCartney nos Beatles

Segundo o guitarrista, ele não era o único que se sentia dessa maneira. Assim, acrescentou que Ringo Starr também se sentia ofuscado pelo cantor

Antes de morrer em 2001, aos 58 anos, George Harrison comentou que foi arruinado por Paul McCartney na época em que integrava os Beatles. Em conversa com o DJ Alan Freeman durante seu show nos anos 1970, confessou que se sentia inferior ao músico.

“Eu não tinha confiança em mim mesmo como guitarrista, tendo passado tantos anos com Paul McCartney. Ele me arruinou como guitarrista”, disse no show Rock Around The World, George, de 1974.

Segundo o guitarrista, ele não era o único que se sentia dessa maneira. Assim, acrescentou que Ringo Starr também se sentia ofuscado pelo cantor, já que os Beatles representavam um show de “John Lennon e Paul McCartney”.

“De certa forma, eu sempre fui um observador dos Beatles, mesmo estando com eles. Enquanto eu acho que John e Paul eram as estrelas dos Beatles”, ressaltou.

Amigo íntimo de George Harrison, Bob Dylan até comentou sobre a situação e os bastidores da banda enquanto o guitarrista ainda a integrava.

“George ficou preso em ser o Beatle que teve que lutar para conseguir músicas nos discos por causa de Lennon e McCartney. Bem, quem não ficaria preso? Se George tivesse seu próprio grupo e estivesse escrevendo suas próprias músicas naquela época, ele provavelmente seria tão grande quanto qualquer um”, destacou.

