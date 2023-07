Gabriel Thomaz apresenta o álbum ‘Multi-Homem’ no dia 21

Evento acontece no Zepelin (713 Norte), a partir das 21h

O vocalista e guitarrista Gabriel Thomaz estará no Zepelim (713 Norte) no próximo dia 21 de julho (sexta-feira), a partir das 21h, para apresentar o “Multi-homem”, álbum de estreia de seu projeto solo. O álbum, criado em 2022, tem, além do rock, fortes influências da música carnavalesca, do tecnobrega, da guitarrada paraense e da chicha peruana.

Conhecido há 25 anos por ser guitarrista e vocalista da Autoramas – banda formada em 1998 no Rio de Janeiro e radicada desde 2016 em São Paulo -, Gabriel Thomaz é um herói do rock independente nacional. Foi líder do trio brasiliense Little Quail and the Mad Birds (1988-1997), é dono do selo fonográfico Maxilar Music, autor do livro “Magnéticos 90”, produtor e apresentador do programa radiofônico “Magnéticos”, entre outras atividades.

Ao vivo, Gabriel Thomaz canta e toca guitarra com sons de vários instrumentos acompanhado apenas pelo baterista Fernando Fonseca. Os ingressos para o lançamento custam a partir de R$ 20 no Sympla.

Serviço

Gabriel Thomaz e o show ‘Multi-Homem’

Dia: 21 de julho (sexta-feira)

Horário: 21h

Local: Zepelim (713 Norte, Bloco C)

Show do projeto Multi-Homem + discotecagem com Gabriel Thomaz

Ingressos: R$ 20 (1º lote), R$ 25 (2º lote) e R$ 30 (3º lote) à venda pelo Sympla – www.sympla.com.br/evento/gabriel-thomaz-multihomem/2053795

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: (61) 98642-6717 – www.instagram.com/zepelim.original