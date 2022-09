Gabriel Smaniotto lança single “Então me Usa”

O lançamento, produzido por Hugo Silva, mistura elementos e busca agradar vários públicos

O cantor Gabriel Smaniotto lançou, nesta sexta-feira (9), o single “Então me usa”. O lançamento, produzido por Hugo Silva, mistura elementos e busca agradar vários públicos.

“Então me usa” conta a história de um cara que caiu nas ‘armadilhas’ de uma mulher. “Mesmo sabendo que não teria saída, ele não resiste e acaba caindo no encanto dela”, comenta Gabriel Smaniotto.

Ouça “Então me usa”:

Este é o segundo single que Gabriel apresenta como parte de uma série de lançamentos, que começou com o single “Maria Fifi”. Entre os futuros trabalhos está um EP, com participação de Lucas Lucco. O cantor estrutura ainda para 2022 sua primeira turnê nacional.

Sobre o artista

Nascido em Foz do Iguaçu e gremista de coração, o jovem cantor Gabriel Smaniotto, 26 anos, se tornou um sucesso nas redes em 2019, quando o vídeo de um de seus shows viralizou mostrando uma plateia vazia. A repercussão foi tão grande que o cantor recebeu um convite inusitado: participar de um show da cantora Marília Mendonça. De uma plateia vazia, Gabriel Smaniotto foi cantar para um público de mais de 60 mil pessoas ao lado da rainha da sofrência.

Com participações em programas como o Fantástico e uma série de matérias sobre o caso, Smaniotto ganhou repercussão nacional e convites de nomes como Luan Santana, Maiara e Maraisa e Fernando e Sorocaba para uma série de apresentações ao redor do Brasil. O cantor, contudo, já tem uma carreira de pelo menos sete anos na estrada, tendo lançado seu primeiro single, “Tá Xonadinha”, em 2015, com um clipe lançado no mesmo ano no YouTube com mais de 50 mil visualizações.

De lá pra cá, Smaniotto lançou ainda o single “Milésimo Copo” (2017), “Pensa Direito” (2019), “A Vida me Ensinou” (2020) e o sucesso “Não se Humilha” (2021), composto em homenagem à atriz Carla Diaz versando sobre seu desempenho como concorrente do reality show Big Brother Brasil. A canção se tornou um dos maiores sucessos de 2021 e sedimentou o cantor como sucesso digital, com mais de 500 mil seguidores no Instagram, quase 30 mil assinantes no YouTube e mais de 600 mil plays no Spotify.