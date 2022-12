Gabriel Smaniotto lança o single “Único Pedido”

A canção, de autoria de Dudu Soares e Rennan David, chega em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira (16)

O clima de romance na virada de ano vai tomar conta de todos. O sentimento está na música ‘Único Pedido’, do cantor Gabriel Smaniotto. A canção, de autoria de Dudu Soares e Rennan David, chega em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira (16), acompanhada de clipe.

“A música fala sobre o desejo da virada de ano e o pedido em que, nesse caso, o rapaz deseja estar com a menina e fazer parte dos planos dela ao longo de todos os anos. Enquanto todos estão estourando champanhe e fogos para comemorar a virada, ele está pensando em qual roupa ela deve estar vestindo”, conta o cantor.

Além do romantismo na letra e nos belos arranjos, o clipe foi feito em formato de visualizer, que é uma forma de expressar através de vídeos a estética da música. Com direção de Guilherme Duarte, as imagens foram gravadas no hotel da rede Laghetto, na capital paulista. Nas cenas, Gabriel Smaniotto aparece sozinho dialogando com a canção, que traduz o desejo de estar junto da amada e o imaginário do cantor.

“E combina muito com a música. Ficou incrível e tenho certeza que vai impressionar as pessoas”, afirma. “Ela é um sertanejo romântico, que toca muito no emocional das pessoas. Tem grandes referências do pop nos instrumentos e na produção musical”, emenda.

A música ‘Único Pedido’ é bem diferente de ‘Então me Usa’, lançamento anterior de Gabriel. “Nessa eu quis fazer uma música que mexesse mais com as emoções e com os sentimentos. ‘Então me Usa’ era uma música para festa e dança”, compara.