Gabriel Gonti lança o single “Primeiro Bom Dia”

Na expectativa de ser o primeiro bom dia de um novo romance, o mineiro mostra seu dia a dia no Rio de Janeiro

Um novo começo na Cidade Maravilhosa! Em seu próximo single, “Primeiro Bom Dia”, que foi lançado na quinta-feira (31), às 21h, o cantor e compositor Gabriel Gonti abre seu coração sobre uma paixão incerta. Na expectativa de ser o primeiro bom dia de um novo romance, o mineiro mostra seu dia a dia no Rio de Janeiro, como cenário do videoclipe que estreou hoje (2).

Gonti assina a composição da música, que permeia entre o Pop e o MPB, ao lado de Ivyson, Julia Rezende, Daniel Ferrera e Marco Lima. “Hoje o dia acordou diferente/ Hoje eu vou falar da gente/ Vem que eu tô pronto pra dizer o que o peito sente: “saudade de nós”/ Ninguém me avisou que cê ia invadir a minha mente”, expõe o cantor. A produção da faixa ficou por conta de Lucas Vaz e Marco Lima, além da CANETARIA, que já trabalhou em hits de artistas como Anitta, Iza e Claudia Leitte. O projeto será divulgado em parceria com a Sony e a Rodamoinho.

“‘Primeiro Bom Dia’ é uma porta de entrada. Para você dar um bom dia e boas-vindas a esse novo projeto que está chegando. Vamos contar uma história, que se interliga não apenas no áudio, mas no visual também. Eu estou tão feliz com esse resultado. Acredito que conseguimos traduzir muito bem tudo o que eu estava sentindo”, afirma Gonti.

A canção será a primeira do novo EP do cantor, que irá retratar um novo momento de sua vida: a chegada ao Rio de Janeiro e um possível relacionamento com um novo amor. Em “Primeiro Bom Dia”, Gonti usa e abusa da paisagem deslumbrante da cidade como cenário, visitando pontos famosos para os cariocas. Do momento em que acorda, passando pelo praia do Arpoador e apreciando um pôr do sol na Lagoa, o cantor mostra um dia cheio de esportes e sol no clipe dirigido por Pedro Ortega.

“A concepção do clipe partiu do Gonti, na qual desejou representar o cotidiano do eu-lírico da música, ao mesmo tempo que se conecta com a nova fase de vida dele no Rio de Janeiro. Ao explorar os locais presentes na rotina do Gonti como locações para o clipe, conseguimos associar sua realidade com a de seu personagem na obra”, explicou o diretor.

O artista de Patos de Minas se mudou para o Rio de Janeiro há um ano e meio, em busca de mais experiências que enriquecessem seu trabalho como artista. Além disso, ele também queria acompanhar de perto o crescimento das sobrinhas, que moram na cidade. Apaixonado pelo lifestyle e pelas belezas naturais do Rio, o cantor usa muito do seu dia a dia como referência para seus trabalhos. “Como músico, é muito inspirador morar no Rio de Janeiro”, relata.

Gonti foi o primeiro músico a ter uma canção produzida pela estrela oito vezes ganhadora do Grammy Latino, Maria Rita. Em 2022, ele se apresentou no festival South by Southwest, em Austin, no Texas, entrou em turnê pelo Brasil com a banda norte-americana Boyce Avenue e fez sua estreia no Rock In Rio. Retorna seus lançamentos com “Primeiro Bom Dia”, uma história que será continuada nos próximos singles do artista.