Funkeiro brasiliense une o funk e o pagode em mais novo trabalho 

Mc Bockaum lança o projeto “Pagofunk do Bockaum”. O trabalho consiste na releitura dos clássicos do funk carioca executados no ritmo mais brasileiro de todos: o samba/pagode

Anderson Azevedo Gonçalves, mais conhecido como Mc Bockaum devido a sempre ter tido lábios avantajados desde pequeno, é um funkeiro brasiliense que possui no ar 5 clipes no maior canal de música do Brasil, que pertence ao idealizador da Kondzilla (Konrad Dantas). “O primeiro clipe que gravei com a Kondzilla foi em 2015 da música ‘Ela Causa’ que obteve uma repercussão considerável em Brasília e no Brasil”, conta o artista.

Devido a não usar letras de baixo calão no meu repertório, o mercado de eventos corporativos o abraçou. “Faço muitos casamentos, festas de 15 anos, aniversários e eventos empresariais”, compartilha o funkeiro. “O retorno é bem caloroso! Muitas pessoas me abordam para contar alguma história que já passaram em algum dos meus shows! Graças a Deus só experiências positivas até hoje”, acrescentou.

Seu contato com a música começou em 2000, com os amigos da escola e da Asa Sul, através de uma banda de pagode que criaram na época, intitulada “Magia Popular”. “Tocávamos nos bares do Núcleo Bandeirante e aniversários. Em 2009 me tornei oficialmente Mc Bockaum após a gravação da minha primeira música produzida em parceria com o meu padrinho musical, o saudoso Mr.Catra”, explica o cantor.

Aos 39 anos, o artista morador de Vicente Pires lançou no último dia 24, em todas as plataformas digitais, seu novo projeto intitulado “Pagofunk do Bockaum”. O trabalho consiste na releitura dos clássicos do funk carioca executados no ritmo mais brasileiro de todos: o samba/pagode. “A ideia surgiu da fusão das minhas duas grandes paixões: o funk e o pagode. O objetivo é alcançar e impactar o maior número de pessoas possível e fazer turnês Brasil afora levando os clássicos do funk (Claudinho e Buchecha, Mc Marcinho, Mc’s Cidinho e Doca, Mc’s Junior e Leonardo, Naldo Benny, Menor do Chapa, Mr. Catra, entre outros) executados naquele pagodinho gostoso que todo mundo gosta”, contou o artista.

Bockaum já dividiu o palco com grandes cantores nacionalmente conhecidos, dentre eles: Xand Avião, Psirico (Márcio Victor), Chrigor (ex exaltasamba), Salgadinho (Ex Katinguelê), Buchecha (Claudinho e Buchecha), Mr.Catra, Digo (Raimundos) entre outros. Ele também já abriu eventos de grandes artistas, dentre eles: Anitta, Mc Kevinho, Kevin o Chris, Bell Marques, Asa de Águia, etc. “Já me apresentei em várias edições do Na Praia, no palco principal, e já me apresentei em vários estados como RJ, SP, GO, CE, RN, BA e PI”, pontua. “Sigo levantando a bandeira do funk no DF. Meu clipe ‘Ela Causa’ ficou por 4 anos passando no telão do mané garrincha em dias de jogos. Já cantei no gramado do mané garrincha. Já tive ainda algumas reportagens e aparições em programas de TV, portais web e mídia impressa”, acrescentou o músico.

Como compartilha Bockaum, a música é tudo na sua vida. “Vivo dela! Não consigo sequer imaginar o que seria de mim sem a música”, revelou. Sobre os planos para o futuro, o artista conta: “Levar a arte oriunda do Distrito Federal para os 4 cantos do planeta! Exaltar a minha terra sempre foi uma premissa pra mim”, finalizou.