“Fragmentado”, de Kant, tem trap, R&B, drill, MPB e até música eletrônica

Álbum desafia as fronteiras tradicionais do rap e oferece uma visão profundamente pessoal da mente criativa de Kant

Kant, rapper e um dos principais MCs de batalha de rima do país, lançou, na última sexta-feira (22), seu novo álbum, intitulado “Fragmentado”. O disco sucede – entre singles e outros projetos – o aclamado “Inferno de Kant”, e traz, ao longo de suas 14 faixas, uma exploração ousada e multifacetada das várias personas e ritmos que habitam o universo do cantor.

“Fragmentado”, que repete a tradicional dobradinha com o produtor Chioki, desafia as fronteiras tradicionais do rap e oferece uma visão profundamente pessoal da mente criativa de Kant. Mostrando novas faces do talento do rapper, dentro do álbum é possível notar ainda elementos de trap, R&B, drill, MPB e até música eletrônica.

Explorando gêneros musicais além do rap, no qual fez sua fama, Kant se coloca como um artista completamente versátil dentro da cena da música urbana atual. Mesmo em cima de beats diferentes e ritmos completamente novos na carreira do rapper, o artista não perde suas rimas certeiras e repletas de complexidades.

As letras carregam profundidade e temas mais introspectivos, como amor, ambição, desafios pessoais e a complexidade da vida – criando uma oportunidade aos fãs para se conectarem com a história de Kant. “Fragmentado” é, para o artista, sua mais importante produção até aqui, mostrando os mais diversos lados do rapper.