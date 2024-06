Flauta, trombone e vozes femininas no palco do Choro Livre nesta quarta

Nesta quarta-feira (12/6), o Complexo Cultural do Choro apresenta mais uma edição do Choro Livre Convida. Desta vez, sobe ao palco as cantoras Paula Nunes e Mirian Marques, além do flautista Sérgio Morais. A partir das 19h30, uma fusão única do gênero sesquicentenário tomará conta do lugar, com elementos do samba, da MPB e nuances do pop e do blues, resultando em uma experiência musical de alta qualidade.

Após um período vivendo em Portugal, a cantora e compositora brasiliense Paula Nunes retorna a sua cidade natal. Além de artista, ela atua como professora de canto popular na Escola de Música de Brasília. Paula é mestre em Musicologia pela UnB e está na reta final do doutorado em Etnomusicologia na Universidade Nova de Lisboa. Sua voz marcante vai com a mesma desenvoltura do repertório de grandes divas brasileiras aos sucessos de ícones do rock mundial, como Eric Clapton. Durante sua carreira, gravou dois álbuns autorais: Paula Nunes (2008) e Sede do Mundo (2012).

Já a cantora, compositora e arranjadora Mirian Marques possui uma característica singular em intérpretes femininas: ela domina o trombone de vara com maestria — instrumento, até pouco tempo, predominantemente tocado por músicos homens. Mirian é pós-graduada na Universidade de Brasília e pelo Centro de Estudos da Voz, em São Paulo. Com raízes no samba, ela dedica-se, atualmente, à divulgação e circulação de seus dois álbuns gravados: Eu Sou Assim e Mother.

Cantora, compositora e arranjadora Mirian Marques. Crédito: Divulgação.

Sérgio Morais é presidente da Associação Brasileira de Flautistas e o primeiro flautista contrabaixista do Brasil. Em mais de 25 anos de carreira, tornou-se uma das figuras mais importantes da cena do Choro em Brasília, como instrumentista e professor. Hoje, toca na mesma flauta que pertenceu a Altamiro Carrilho, e que lhe foi deixada por recomendação expressa do grande mestre.

Com centenas de shows realizados ao longo dos últimos 30 anos, o Choro Livre é o mais duradouro e atuante regional da história de Brasília. Formado por Reco do Bandolim, Henrique Neto (violão de sete cordas), George Costa (violão de seis cordas), Marcio Marinho (cavaquinho) e Valério Xavier (percussão), o grupo já levou o choro da Capital a 38 países dos cinco continentes, gravou três discos e dividiu o palco com nomes como Paulo Moura, Sivuca, Dominguinhos, Paulinho da Viola, Hermeto Pascoal, Armandinho Macedo, Altamiro Carrilho e outros grandes nomes.

Pelo segundo ano, o projeto Complexo Cultural do Choro conta com o patrocínio- master da Shell.

Choro Livre Convida – Complexo Cultural do Choro de Brasília

Quarta-feira (12/6), às 19h30, no Espaço Cultural do Choro (Setor de Divulgação Cultural – Eixo Monumental). Informações: (61) 3226-3969.