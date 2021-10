Atrações locais animam o fim de semana do Le Parisien

Apresentações do fim de semana do Le Parisien contam com o melhor da MPB, jazz e pop para animar os clientes

O Le Parisien é um daqueles restaurantes que dá gosto visitar, seja pela gastronomia saborosa ou pelo ambiente intimista e romântico. O lugar também é opção para quem aprecia boa música. A casa aposta em atrações locais para animar a noite. Na quinta-feira (28/10), o cantor Lyon Urcino apresenta um repertório com os clássicos internacionais em versões acústicas. Na sexta-feira (29/10), a música fica a cargo do vozeirão de Nayane Costa, que dá uma interpretação única e especial aos hits que embalam o público há anos. O Duo Lounge é a atração de sábado (30/10). Formado por Iza Lobo e Léo Valério, os artistas trazem canções envolventes da MPB, o estilo gostoso do jazz e a animação contagiante do pop. Serviço

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo das 12h às 16h.

Siga: @leparisienbistrotbsb

Pedidos: iFood, Rappi e 99 Food