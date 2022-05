Fica Comigo: nova edição da festa de pagode em Brasília será neste sábado (28/5), no aeroporto

Produzido pela Funn, o evento terá como endereço uma área próxima à pista do Aeroporto Internacional de Brasília. Atrações incluem o grupo Fica Comigo e o trio de DJs Make U Sweat

A espera acabou! Após muito tempo de relacionamento online, chegou a hora dos fãs de pagode programarem um grande reencontro com a Fica Comigo, a partir das 16h deste sábado (28/5), em uma área do Aeroporto Internacional de Brasília, próxima à pista de pouso e decolagem. Há mais de 10 anos, a festa espalha amor e alegria com o melhor do que o pagode retrô tem a oferecer. Esta nova edição é inspirada no tema “Love is in the air”.

A banda Fica Comigo será a atração principal, além do trio de DJs Make U Sweat e outras atrações, com muita música até as 2h da manhã, para aquecer o coração do público. Entre os artistas, o DJ Matheus Fonseca, revelação do réveillon Mil Sorrisos, com sua mistura dos melhores hits atuais para fazer todo mundo sair do chão, após percorrer vários estados do Brasil neste primeiro semestre.

A organização da festa é da Funn e os ingressos custam a partir de R$ 140, ainda disponíveis na plataforma Ingresse. A propósito, a doação de um agasalho e/ou cobertor na entrada da festa dá direito ao ingresso meia-entrada. Mais informações sobre o evento estão disponíveis no Instagram @funnentretenimento.

Curiosidade

Durante a Fica Comigo, o público terá uma vista privilegiada do funcionamento do Aeroporto Internacional de Brasília, que estará funcionando normalmente e receberá 64 voos comerciais, entre chegadas e partidas, ao longo de todo o evento. Do dia 28 até a madrugada do dia 29, a previsão é de 215 voos comerciais.

Festa Fica Comigo. Foto: Fernando Veller

Line-up:

16h – Daniel Futuro

17h30 – Rafa Rios

19h – Fica Comigo

21h – Just Mike

23h – Make U Sweat

0h30 – Matheus Fonseca

2h – Fim

Serviço:

Fica Comigo – Love is in the air

Onde: Aeroporto Internacional de Brasília

Quando: 28 de maio, às 16h

Classificação indicativa: 18 anos

Preço: a partir de R$ 140 (mais taxas)

Ingressos disponíveis na plataforma Ingresse

Mais informações: @funnentretenimento