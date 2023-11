Feyjão lança “Carta Branca”, com L7NNON e Amanda Coronha

“Carta Branca” leva a estética branca por ser uma música leve e sensual ao mesmo tempo

Na esteira dos lançamentos do seu novo álbum, chamado “Meu Tom”, o cantor e compositor Feyjão libera a terceira faixa do projeto. A sensual “Carta Branca” tem parceria de outros dois artistas que são referências em love song: o rapper L7NNON e a cantora Amanda Coronha, ex-The Voice Brasil.

Compositor de sucessos, como “Reza”, gravado por Maria Rita, e “Serei Luz”, interpretado pela banda Natiruts com o cantor Thiaguinho, Feyjão tem liberado algumas faixas de seu novo projeto. Em “Meu Tom”, ele traz a diversidade musical que carrega em sua bagagem, passeando com maestria pelo samba, pela mpb, pelo R&B, pelo reggae e pelo pop. E cada canção leva uma cor diferente em seu audiovisual, referente à mensagem que quer passar.

“Carta Branca” leva a estética branca por ser uma música leve e sensual ao mesmo tempo. E a parceria com L7NNON e Amanda Coronha embala a canção de maneira única. Como Feyjão conta: “chegamos no nome dos dois porque são referências que eu tenho sobre esse estilo de música, esse estilo de canto sensual e sexy. E essa música tem uma pegada bem sexy, diria que é uma canção perfeita para namorar”.

Natural de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, Feyjão também foi trocador de van, office boy e se formou em pedagogia antes de se dedicar 100% à arte. “Carta Branca” chega depois de o artista lançar “Gafe” e “Bom Dia”, esta em parceria com Natiruts. O álbum “Meu Tom” ainda conta com a participação de Thiaguinho, Ferrugem, Belo, Silva e outros nomes da música brasileira.