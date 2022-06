Festival Mova traz Maria Gadú aos palcos de Brasília

Evento acontece neste fim de semana e conta com outras grandes apresentações de artistas locais e nacionais

Por Thatyane Nardelli

A cantora, compositora e musicista Maria Gadú marca sua volta aos palcos no Festival Mova, que acontece neste fim de semana, 4 e 5 de junho, no bosque atrás da Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília. Para comemorar os seus 25 anos de carreira, ela chega à capital com seu último lançamento, chamado Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, álbum em que interpreta canções de Marisa Monte a Milton Nascimento, além de músicas em inglês, italiano e espanhol.

Em entrevista ao Jornal de Brasília, Gadú revelou que foi um “processo de muita dedicação e estudo” para executar todos os instrumentos gravados nas 12 faixas do disco. “Reverência à arte, à solidão, às novas experiências, ao novo, ao velho, ao eterno. Nesse projeto, homenageio, me arriscando em novas falanges da musicalidade, artistas que acompanham minha alma há muitos anos”, conta. “Me arrisquei a executar instrumentos que nunca havia tocado antes, em canções que me provocam e embalam meu coração. Uma reverência solitária a toda essa esfera”, lembra.

Já disponível em todas as plataformas digitais, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor marca os 25 anos de carreira da cantora, que começou em bares e, por isso, traz em seus álbuns grandes versões musicais. “ Meus discos são cheios de interpretações, quase um amuleto sonoro. Sempre regravei coisas da safra do Milton Nascimento e Renato Russo, por quem sou apaixonada”, afirma. Para o show em Brasília, ela chega em trio, acompanhada dos músicos Felipe Rossetto e Ana Karina Sebastiana. “Dentro desses anos de carreira, passei por bares, palcos e tive muita sorte de viver o que vivi e ter a honra de gravar com grandes artistas, como Caetano Veloso”, comemora.

‘O Som do Rio’

Maria Gadú, que é uma mulher lésbica, ativista pela causa indígena e uma artista que se posiciona contra o avanço da extrema-direita no Brasil, revelou ao JBr que os fãs podem esperar novidades em breve.

Trata-se da minissérie O Som do Rio, que estreia no Youtube na segunda-feira (13), em que Gadú e a ativista indígena Val Munduruku convidam personalidades, como a médica e apresentadora Thelma Assis, o cantor e compositor Lenine e o influenciador Vítor DiCastro, a se desconectarem das metrópoles e embarcarem em uma jornada de transformação.

“O Som do Rio é uma orquestra cultural. São muitas vozes: das pessoas, da floresta, das águas, dos cantos sagrados e dos pássaros. Poder viajar em tanto conhecimento é ampliar as formas que temos”, afirma a cantora.

Ao todo, serão quatro episódios e o intuito é mostrar a necessidade de repensar os impactos ambientais na Amazônia.

Confira o trailer

Festival Mova

O Mova traz, 4 e 5 de junho, Semana Mundial do Meio Ambiente, artistas consagrados da música. Além de Maria Gadú, que se apresenta no domingo (5), Marcelo Jeneci, Ana Canãs, que cantará Belchior, e Hamilton de Holanda ao lado do aclamado Mestrinho.

Além desses nomes consagrados, os entusiastas da música local também podem se alegrar. O evento abre espaço para artistas da capital, entre eles, o Bloco Divinas Tetas, a Orquestra Quadrifônica e a Capivara Brass Band, entre muitos outros que se apresentarão em dois palcos, no bosque atrás da Arena BRB Nilson Nelson.

Os ingressos estão no 3º lote e custam a partir de R$90, para cada dia de evento, com a doação de 1kg de alimento não perecível. As vendas acontecem no site Sympla.