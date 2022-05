Laguna promove Festa do Branco com Harmonia do Samba e mais 10 atrações musicais

A energia da swingueira baiana vai ferver na capital do Brasil mais uma vez! Agora, nas margens do Lago Paranoá, no charmoso Laguna Gastrobar, com um show especial de Xanddy e seu grupo Harmonia do Samba, além de 10 atrações locais.

Grandes sucessos como Tic nervoso, Vem neném, Sacanagenzinha e Nova Paradinha, vão embalar os brasilienses na Festa do Branco, que será realizada no próximo dia 4 de junho (sábado), a partir das 16h.

Os ingressos já estão à venda e custam a partir de R$ 60 (pista) e R$ 120 (camarote), podendo ser adquiridos pelo site ou App do Furando A Fila, ou pelas lojas físicas das Óticas Diniz.

SERVIÇO

Festa do Branco com Harmonia do Samba + 10 atrações

Quando: Sábado 4 de Junho

Onde: Laguna Gastrobar, Orla do Clube Ases

Horário: 16h

Quanto: R$ 60 (pista) e R$ 120 (camarote)

Valores equivalentes a meia entrada e primeiro lote

À venda na Bilheteria Digital

https://sis.furandoafila.com.br/lojanew/detalhes_evento.asp?eve_cod=2449

Faixa etária: 18 anos