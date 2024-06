Festa das Aparelhagens: o Som do Pará

A grande mistura de música eletrônica com ritmos tradicionais brasileiros, como o brega, é fortemente associado a festas e bailes populares conhecidos como “aparelhagens”. O tecnobrega, por exemplo, surgiu ali no início dos anos 2000 na região Norte do Brasil, mais especificamente em Belém do Pará. E com gostinho de nostalgia e para celebrar uma das épocas mais aguardadas do ano, o Sesc Tradições Juninas 2024 apresenta hoje (7/6) e amanhã (8/6) shows de grandes artistas que carregam esse estilo desde seu surgimento, a banda Djavú e a cantora Joelma, respectivamente. Eles prometem agitar essa grande festa que traz ao público brasiliense, além de música, uma programação completa, com comidas típicas e quadrilhas.

A Banda Djavú, conhecida por seu estilo característico que mistura tecnobrega com elementos de forró eletrônico e arrocha, e uma das primeiras a popularizar o estilo, apresenta-se nesta sexta. ”Para mim, o tecnobrega representa uma explosão de criatividade e autenticidade. É um ritmo que mistura uma batida tradicional com ritmos eletrônicos e faz a música ficar extremamente dançante, fazendo qualquer um dançar. E para o Brasil representa a força da cultura brasileira, principalmente do Pará, né? E é maravilhoso”, resume a vocalista da banda, Nayara Yumi.

A banda ganhou notoriedade nacional em 2009 com o lançamento de Me Libera. Quem nunca escutou ou se pegou cantando nos almoços de família ou nas ruas os versos: “O que pensa que eu sou?/ Se não sou o que pensou, me libera/ Não insista, vai viver um outro amor?”, claro que acompanhado de um teclado único. A música rapidamente se tornou um sucesso nas rádios e festas, impulsionando a banda ao reconhecimento nacional. Outros sucessos incluem Nave do Amor e Alô. Nayara, Gabriel e DJ Marshmello BR prometem um show regado a muita música e nostalgia para os brasilienses.

Além do ritmo único, as danças e coreografias são um espetáculo à parte do tecnobrega. Elas ajudam a definir o estilo e a personalidade da banda, diferenciando-os no mercado musical. A dança se torna uma marca registrada que os fãs associam imediatamente com a música. “Sim, e justamente as músicas coreografadas torna o ritmo mais contagiante, faz a galera querer dançar, gravar vídeo, copiar as coreografias. E é muito nostálgico as músicas, as coreografias, né? Principalmente quando a banda estourou nos anos 2000. E muita gente tem essa lembrança boa do Djavú”, completa Nayara.

A maior performer do Brasil

E por falar em coreografia, não podemos esquecer a icônica cantora Joelma, que voltou a explodir na mídia com a versão de “Voando pro Pará” no ano passado e se apresenta no Sesc Tradições Juninas neste sábado. Nascida em 22 de junho de 1974, em Almeirim, no Pará, Joelma é uma figura icônica da música popular brasileira. Prestes a completar seus 50 anos, a ex-vocalista da banda Calypso é descrita como “a maior performer do Brasil” e conhecida pela sua capacidade de cantar e dançar ao mesmo tempo sem “perder o fôlego”.

“Eu me sinto lisonjeada por me acharem a maior performer do Brasil, é uma responsabilidade muito grande. Eu me cuido muito, cuido da minha alimentação, treino e o tacacá não podem faltar, sempre que eu posso eu tô ali com o meu tacacá”, revela a cantora em entrevista ao Jornal de Brasília. Com uma carreira consolidada e tendo se apresentado nos mais diversos palcos do Brasil, Joelma conta o segredo para se manter motivada. Só neste mês de junho, a cantora fará mais de 15 shows, além do famoso “Arraial do Calypso”. “Eu conquistei mais que um dia dimaginei e Deus é perfeito comigo em tudo que faz. Eu me sinto completa quando estou no palco e vejo a galera me acompanhando por mais de 20 anos, vivendo todos os passos da minha carreira, essa é a minha maior motivação”, conta a cantora.

Joelma não apenas é conhecida por sua energia contagiante nos palcos, suas habilidades de dança e sua capacidade de se conectar com o público, mas também por seus figurinos icônicos, sempre revelando parte de sua personalidade e frequentemente criando e desenhando seus próprios figurinos de palco. “Além das minhas criações, conto com dois estilistas que trabalham comigo a muito tempo, o Marcos Brandão e o Ruy dos Anjos. Sempre conversamos juntos sobre as ideias dos figurinos, o local, o que queremos passar e o que eu preciso para também me sentir confortável”, diz Joelma.

Sesc Tradições Juninas

No total, o circuito Sesc+Tradições Juninas contará com 13 eventos, espalhados por todas as unidades do Sesc-DF.



Sesc Tradições Juninas com Djavú e Joelma

7 de junho | Banda Djavú

8 de junho | Joelma

Horário: A partir das 18h.

Local: Sesc Bartolomeu Martins, em Ceilândia.

Entrada: gratuita mediante doação de alimento. |Evento sujeito à lotação. Informações:www.sescdf.com.br