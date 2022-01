Fenômenos do sertanejo: Matheus & Kauan começam 2022 com três faixas no TOP 100 Brasil do Spotify

A música lançada no final de 2021 “Imagina a sentada”, é um dos destaques da dupla e está no TOP 25 do Spotify Brasil.

Os sertanejos Matheus & Kauan começam 2022 com três faixas no Top 100 Brasil do Spotify. A faixa “Imagina a Sentada” figura na 25 posição da parada Brasil, além de ser a 40ª posição da parada Viral Brasil. Já a música “Expectativa X Realidade” aparece na 28º posição da parada Top 100 Brasil, junto com “Vagabundo”, que está na 73º colocação.

“Imagina a Sentada” foi oficialmente apresentada aos fãs da dupla durante a gravação do projeto audiovisual “Se Melhorar Estraga”. Na gravação, bastou apenas um rápido ensaio para que todos os que estavam presentes aprendessem a cantar a canção, ao som de um instrumental alegre e completamente contagiante. O videoclipe já supera 5.6 milhões de views.

Apresentadas em novembro do ano passado, na gravação de “Se Melhorar Estraga”, as faixas trazem letras mais sensuais e muito dançantes. O novo álbum e DVD de Matheus & Kauan já recebeu o selo de aprovação do público e promete ultrapassar os grandes números que a dupla já possui em streamings (apenas no Spotify, os cantores acumulam mais de 1 bilhão de reproduções em suas 10 canções mais populares), além de conquistar uma nova multidão de fãs e admiradores.

Confira os links com o clipe e as faixas oficiais:

Clipe oficial: https://youtu.be/hnezG_moEEQ

Faixa “Imagina a sentada”: https://umusicbrazil.lnk.to/ImaginaASentadaPR

Faixa “Expectativa X Realidade”: https://umusicbrazil.lnk.to/ExRplaylistPR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Faixa “Vagabundo”: https://umusicbrazil.lnk.to/VagabundoPR