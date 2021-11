Fenômenos do piseiro, Vitinho Imperador e Brisa Star lançam música inédita

Com milhões de visualizações nas plataformas digitais, os cantores trazem o hit “Piseiro com Balada”. Lançamento acontece no dia 22 de novembro

Fenômeno na internet, com mais de 100 milhões de players, o alagoano Vitinho Imperador se tornou uma das grandes estrelas do piseiro, estilo musical que explodiu no país. Dono de uma voz marcante e irreverente, o cantor uniu-se a Brisa Star, outro jovem talento e revelação do ritmo, no hit inédito “Piseiro com Balada”. O lançamento está marcado para o dia 22 de novembro nas principais plataformas de música, com estreia do videoclipe no YouTube.

Na letra, os cantores narram a história de amor de um casal que, assim como nos contos de fadas, tem o desejo de viver uma grande paixão. “É uma grande honra poder dividir essa canção com essa menina talentosa que é a Brisa Star. Espero que os fãs possam curtir essa música que, para a gente, está sendo bem especial”, destaca o cantor.

A música ainda traz uma sonoridade que mescla elementos do pop e brega funk com o piseiro, além de ser uma aposta para as famosas danças que viralizam nas redes sociais.

Sobre o cantor

Com apenas 20 anos, Victor é um representante novo, porém não é novato do ritmo nordestino tão em alta no Brasil desde 2020. Começou acompanhando o pai, que tocava em bares de Maceió (AL), e desde muito cedo já tinha facilidade em compor músicas originais, diferenciadas e divertidas.

Foi nas mídias sociais, durante a pandemia, que ele viu seu sonho ganhar novas formas e atingir esse mercado que tem se popularizado nacionalmente. Com o piseiro, estilo musical fortemente difundido no Nordeste do Brasil, que Vitinho escolheu para mostrar toda a sua irreverência, que é sua característica marcante.

Hoje, o fenômeno Vitinho Imperador representa, em números, seu crescimento também exponencial: a música “Volta Rapariga” conta com mais de 100 milhões de visualizações nas diversas plataformas e o cantor já alcança 4 milhões mensais de players no Spotify, além de 5 milhões de impressões no Instagram.

O artista já cantou ao lado de outros nomes da música brasileira, entre eles Dennis DJ, Lan Presidente, MC Danny, Menor Nico e Josué Bom de Faixa. Para completar, Vitinho não para de compor. Seu hobby e sua maior paixão é fazer música e assim ele segue preparando mais lançamentos ainda para 2021.

Data: 22 de novembro (segunda-feira)

Pré-save: onerpm.link/piseirocombalada