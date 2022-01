Fenômeno do piseiro, Mari Fernandez começa 2022 com o lançamento do seu segundo EP

“Pra Lascar o Coração Vol.2” traz quatro músicas inéditas e o hit “Parada Louca”

Os fãs de Mari Fernandez já podem comemorar. O ano mal começou e a rainha do piseiro está repleta de novidades. Com menos de um ano de carreira e vários hits emplacados, a cantora que explodiu no stream, com mais de 7 milhões de ouvintes mensais só no Spotify, lança seu segundo EP, disponível nos aplicativos de música a partir desta sexta-feira, 14 de janeiro.

“Pra Lascar o Coração Vol.2” chega com quatro canções inéditas e mais “Parada Louca”, sucesso em todo país, atualmente no Top 8 do Spotify, e que alcançou, também, o chart global. Em contraponto ao Vol.1, neste trabalho, Mari fala de recaídas e de como é difícil resistir à tentação quando o celular toca e a saudade aperta.

Principalmente se a relação termina e ainda tem sentimento, aí lascou! É desta guerra perdida, entre a razão e o coração, que a faixa “Quem Vale Menos” trata. É aquela situação em que a pessoa sabe o que tem que ser feito, mas não consegue dizer não. Versos como: “Celular tocando é o erro me ligando para errar de novo.

Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro”, vão fazer o público se identificar. Assim como o refrão da canção, que tem tudo para ser o próximo hit: “Você não vale a gasolina do meu carro, você não merece o perfume que eu passo. Não sei quem vale menos, se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo”.

Outra que promete mexer com quem está sofrendo é “Vida Que Segue”. Sabe quando você tenta esquecer alguém, conhece outras pessoas, mas não consegue? É essa a pegada da música que diz: “Você sabe bem e não toma jeito. Nossas idas e vindas alteram o gosto do beijo, de bom, para perfeito. Vida que segue, segue querendo você”. Essa é só uma pitada do que a cantora cearense traz no seu novo EP, que conta ainda com “Ainda Tem Sentimento” e “De Vez Em Sempre”.