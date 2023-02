Felipe Achilles narra a própria história no trap “Prodígio”

Somente no perfil do cantor no Instagram, a prévia da faixa alcançou mais de 24 mil visualizações

O cantor e compositor de Brasília Felipe Achilles lança, nesta quinta-feira (9/2), o single “Prodígio”. A faixa já está disponível nas plataformas digitais e abre os trabalhos do artista em 2023.

“Prodígio” é o primeiro trap da carreira de Achilles. O cantor, que tem influências do R&B, conta a história de sua vida na música, abordando sonhos e objetivos que carrega em sua trajetória. “Escrevi o que vivo e o que quero conquistar. Foi tão espontâneo e sincero, que a música saiu naturalmente. Assim que compus, já quis ir para o estúdio gravar. Espero que o público se identifique com a história que conto”, pontua.

Somente no perfil do cantor no Instagram, a prévia da faixa alcançou mais de 24 mil visualizações. A faixa sai nesta quinta (9), mas o clipe será publicado no domingo (12), dirigido por Madru e George. “Acredito que as pessoas não vão mais me ver como um artista que compõe e escreve dentro do quarto. Neste ano, vou mostrar onde posso chegar e ‘Prodígio’ é o início disso tudo”, comenta Achilles. “O videoclipe retrata de forma visual a minha evolução ao longo desses anos”, complementa.

Lado compositor

O artista se inseriu na música ainda aos 10 anos de idade, quando aprendeu a tocar violão. Na mesma época, ele e seu irmão gêmeo cantavam juntos. Mas, foi durante o isolamento, devido a pandemia, que o cantor decidiu se dedicar ao seu talento na composição. De 2020 para frente, o artista já lançou os singles “Fala” e “Cê Sabe”. Em 2022, foi selecionado para participar do programa de compositores da Solo Music, junto com autores de sucessos de artistas como Henrique & Juliano e Marília Mendonça.