“Eu Só Quero Ficar Só” levou a Rock Beats à final do Prêmio Multishow

Banda brasiliense foi anunciada finalista no Prêmio Multishow 2023 na Categoria Brasil. Final é no dia 7 de novembro

A banda brasiliense Rock Beats acaba de ser anunciada finalista no Prêmio Multishow 2023 na Categoria Brasil. Os artistas foram escolhidos pelo público para disputar a final da premiação que acontece no dia 7 de novembro.

A música autoral “Eu Só Quero Ficar Só” se qualificou para a disputa representando o Centro-Oeste durante evento, sendo a banda, os únicos representantes do rock na categoria. Por meio do site da premiação, é possível votar na Rock Beats até o dia 5 de novembro, com a revelação dos vencedores no dia 7, durante a cerimônia de entrega dos prêmios.

“Eu Só Quero Ficar Só” é uma produção autoral da banda, interpretada pela vocalista Daniela Firme. A canção foi escrita por Bruno Albuquerque, e cantada pela primeira vez no palco do maior festival de rock do Centro-Oeste, o Capital Moto Week, no dia 29 de julho.

Vale ressaltar que somente no canal oficial da Rock Beats no YouTube já são mais de 100 milhões de visualizações, plataforma onde durante o período de pandemia, os artistas ganharam ainda mais notoriedade do público através das lives.

“Não temos palavras para agradecer o carinho do público que nos apoiou em peso na primeira fase das votações. Agora continuamos na disputa e contamos com esse carinho para recebermos mais esse reconhecimento pelo nosso trabalho. De qualquer forma, já estamos imensamente gratos por tudo o que estamos vivendo através do nosso trabalho autoral”, destaca a vocalista Daniela Firme.