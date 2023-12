Estrela do Cirque Du Soleil, Cássia Raquel lança EP onde retorna às suas raízes

Cantora, uma das protagonistas na turnê mundial de “Alegria” do Cirque Du Soleil, volta aos estúdios com projeto que traz influência do pop jazz

De férias da turnê mundial de “Alegria”, do Cirque Du Soleil, Cássia Raquel voltou aos estúdios de gravação no mês de novembro em São Paulo. Ela lançou no dia 7 de dezembro, às 7h da noite, o EP “Cássia Raquel Ao Vivo” nas plataformas de streaming, além dos clipes e um mini documentário com os bastidores das gravações no Youtube, com 4 músicas, que retornam às suas raízes como compositora e produtora.

– Na minha adolescência eu escrevia canções com muita facilidade, e conforme fui trabalhando em outras vertentes das artes, esse lado ficou esquecido. Após o desafio de escrever um musical do zero durante a pandemia, percebi que eu poderia voltar a ser essa pessoa sem perder o que aprendi. A fase de bloqueio criativo terminou, e agora que minha cabeça mudou, preciso colocar no papel a minha evolução e transformar minhas novas experiências em música – relata a cantora.

A iniciativa surgiu há mais de 10 anos, quando ela gravou um álbum gospel com músicas autorais, mas que não foi lançado. Hoje, Cássia sente que suas composições da época não condizem com seu amadurecimento vocal e valores que adquiriu ao longo desse tempo. Ela fala das novas composições e suas inspirações.

– Aproveitei minhas férias no Brasil para me reunir com amigos e criar outras letras que expressam essa minha nova realidade, e serão expressas neste novo projeto. São quatro músicas sobre diferentes fases da minha vida. As músicas fazem referência a coisas que aconteceram comigo. “Labirinto” fala sobre minha relação com meu marido, um amor correspondido que rompeu fronteiras e cresceu durante a pandemia. “Um eterno quase” revela o que eu pensava sobre mim mesma e foi escrito para o vilão do musical “Dom Pedro I, bastidores de um musical”. “Mudar o mundo” é sobre minha visão social e espiritual de como podemos preservar o planeta, e “Referência” narra minha emoção em ser uma mulher preta no lugar que sempre sonhei, incentivando outras a também se permitirem sonhar – conta.

Cássia tenta manter sua brasilidade em tudo o que faz, principalmente nos trabalhos internacionais, como a personagem “Singer In Black” que já foi interpretada por outras atrizes. Com o novo álbum não seria diferente: a atriz sempre permanece com a mesma identidade e raiz.

– Esse meu novo trabalho é uma mistura e síntese das linguagens que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira e quem me acompanha vai notar isso. Todas as canções são de minha autoria. Duas são inéditas e outras já foram gravadas anteriormente, mas agora estão com uma nova roupagem. Tenho muita influência do pop jazz. Como sou muito fã de Michael Jackson e Stevie Wonder, me inspirei muito neles na composição – diz.

Cássia está empolgada com o lançamento do seu primeiro disco, e já pretende repetir futuramente. Apesar da agenda movimentada devido ao espetáculo, ela espera lançar um single por vez. Para 2024, a atriz tem planos de continuar a turnê com o Cirque Du Soleil e compartilhar conteúdos de pedagogia vocal nas redes sociais. O EP “Cássia Raquel Ao Vivo”, segundo ela, é uma prévia de projetos maiores que estão por vir, quando ela retornar definitivamente ao Brasil.

O Ep pode ser ouvido através do link https://onerpm.link/310737188249. Mais informações sobre Cássia Raquel em https://cassiaraquel.com/