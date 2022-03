A gastronomia de Brasília pode ser melhor apreciada ao ser acompanhada de belas canções e um som agradável

Cientes do sucesso dessa junção, o Restaurante Tropical Espaço das Árvores fomenta a cultura local ao ser um espaço de oportunidades para os músicos da cidade. Nessa semana, a casa tem uma diversificada programação musical.

O Sabadou vem em dose dupla (19) e fica melhor com o carro-chefe da casa que é a tradicional feijoada com as melodias de Paulo Façanha. O músico vindo de Fortaleza e com mais de 30 anos de carreira traz releituras de grandes nomes da música brasileira e interpretações de canções dos compositores cearenses, tornando-se um dos artistas mais aplaudidos de sua região. No jantar, é o lançamento do projeto “Paulo Façanha Convida”, em que cada semana teremos um convidado especial, e a estreia acontece com Nilson Lima, conhecedor de MPB, foi intérprete de clássicos como Pixinguinha, Noel, Lamartine e Lupicínio.

E o cantor Tico de Moraes se apresenta no domingo cultural (20). Guitarrista, cantor e compositor, o artista destaca-se como artista que transita em diferentes estilos, especialmente o Jazz e a MPB. Com mais de 4 milhões de streams no Spotify, sendo mais de 1 milhão e 90 mil streams só da canção OUR CRIME, tem 8 álbuns e 38 Singles/EPs gravados. Além de ter se apresentado com artistas como Áurea Martins, Zé Luiz Mazziotti, Gilson Peranzetta, Maurício Einhorn e Nelson Faria.

A casa está aberta de terça a sexta-feira, das 18h às 23h, sábado, das 12h às 23h e domingo, das 12h às 18h.

O Espaço das Árvores chega ao mercado brasiliense seguindo todos os protocolos de higiene e segurança e promete trazer uma experiência gastronômica rica e diferenciada.

Serviço:

Espaço das Árvores apresenta roteiro musical e gastronômico

Endereço: Núcleo Rural Olhos D’Água 33 – Lago Norte –DF

Data: 16/03: Paulo Façanha

Reservas: (61) 99378-3838

Vagas limitadas. Local aberto e com protocolo de acesso de proteção da Covid-19 .

Para a segurança, sugerimos o uso de máscara.