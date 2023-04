Érico Moreira lança o clipe “Águamarina”

Toda a instrumentação de “Aguamarina” foi tocada por Érico, exceto bateria, flauta e cordas

O cantor e compositor Érico Moreira lançou, nesta quarta-feira (12), o clipe da música ‘Águamarina’, single que retrata um período difícil através de camadas sonoras e poesia cuidadosa, bem como uma produção caprichada.

Toda a instrumentação de “Aguamarina” foi tocada por Érico, exceto bateria, flauta e cordas. O cantor chegou, inclusive, a ser indicado ao Grammy Latino pela Engenharia de Produção de seu último álbum, “Dentro da Matrix” ao lado de Rosalia e Liniker.

“Me mata de desejo/ Esse jeito de me Olhar/ Me devora por inteiro no Azul do Mar”, se expõe o artista em “Águamarina” enquanto a instrumentação jazzística com influências de MPB aludem aos melhores momentos de Djavan.

Durante o período agudo de pandemia, Érico Moreira se aproximou de sua atual namorada, Marina, dividindo o espaço físico e o mesmo apreço por boas canções. A relação acabou por virar track, eternizando em acordes e poesia algo bom que nasceu em um momento complexo. “Ao mesmo tempo que as coisas pareciam super difíceis, o mundo parecia querer acabar, encontrei inspiração na convivência com a Marina. Essa mistura de força e fragilidade que a gente observa quando pode conhecer alguém profundamente, sabe?”, explica.

Assista “Águamarina”: