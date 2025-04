Emoção garantida com Roupa Nova em Brasília

A banda Roupa Nova desembarca na capital federal com a “Turnê 2025” e promete encantar os fãs em duas apresentações imperdíveis neste fim de semana, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Com mais de 35 milhões de discos vendidos e um Grammy Latino no currículo, o grupo prepara shows repletos de sucessos que marcaram gerações e atravessaram décadas. As apresentações serão uma verdadeira viagem pela carreira da banda, que conquistou o público com suas músicas românticas e inesquecíveis — muitas delas presentes em mais de 35 trilhas sonoras de novelas brasileiras.

“O palco, a estrada… é isso que alimenta a gente. Subir no palco continua sendo muito emocionante. A troca com o público é incrível. Nunca pensamos em parar de fazer isso. As pessoas são animadas e essa conexão é muito boa”, compartilha o músico Ricardo Feghali.

Considerado um dos maiores nomes da música brasileira, Roupa Nova é o único grupo do país a manter a mesma formação desde o início da carreira. Cleberson Horsth, Ricardo Feghali, Kiko, Nando, Serginho Herval e Fábio Nestares seguem juntos em uma trajetória marcada por conquistas, entre elas mais de 15 prêmios de prestígio, incluindo o Grammy Latino.

“Brasília mora no nosso coração há muito tempo. É um público exigente, que gosta de coisa boa. A gente faz o melhor que pode e é por isso que estamos sempre voltando — e ganhando mais amigos a cada visita”, completa Feghali.

Serviço:

Roupa Nova – 2025 TOUR

Data: 12 e 13 de abril

Onde: Centro de Convenções Ulysses

Ingressos: Bilheteria Digital.