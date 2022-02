Em ritmo de swingada com trap, artistas do DF lançam ‘Vida de Artista’

Faixa mescla a musicalidade nacional com a importada do wave e do trap e inicia no Distrito Federal a aproximação do hip hop com a cultura brasileira

Os artistas locais Kel, PiáTheKid, Ally Akin e Pdrik lançam nesta sexta-feira (25) novo single, intitulado ‘Vida de Artista’. A música está disponível nas plataformas de streaming, acompanhada de lyric vídeo no YouTube do selo e produtora Obi, e fala sobre a experiência de ser artista.

A faixa mescla a musicalidade brasileira com nuances importados do wave e do trap, contribuindo com a aproximação do Hip Hop com a cultura brasileira. Gerada por meio de criação orgânica no Black Monster Studio, no Guará, ‘Vida de Artista’ insere melodias vocais do pagode romântico e os elementos do pagodão baiano no beat, onde foram usadas como principais referências a banda ÀTTØØXXÁ e o produtor RDD.

O produtor musical Ally Akin comenta que o processo de criação da música foi recheado de surpresas. “[A faixa] Iria ser um trap. Surgiu de uma sessão de estúdio despretensiosa, onde eu estava testando alguns timbres novos com o Pdrik, e o beat foi se desenvolvendo. Kel e eu, que temos muita raiz no pagode, fomos criando algumas melodias, o que gerou o refrão da música”, relembra.

De acordo com ele, “o foco é trazer essa musicalidade brasileira que não estamos acostumados a ouvir aqui, e mostrar que é possível o diálogo com a cultura urbana do Hip Hop, trazendo uma música de preto e dançante”. Além de produtor da faixa, Ally faz, no single, sua estreia como cantor.

Além do diferencial na identidade sonora, o lançamento também conta com destaque na identidade visual, que foi desenvolvida pelo ilustrador Tiago Palma. Tiago produziu o lyric video e uma ilustração para cada um dos quatro artistas envolvidos na produção da música.

Ouça ‘Vida de Artista’: