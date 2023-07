Em “Paradise 2.0”, Raphaela Santos revisita sucessos e traz faixas inéditas

O novo trabalho da ‘Favorita’ já está disponível em todas as plataformas digitais

Raphaela Santos lança, quinta-feira (20), seu novo DVD, o “Paradise 2.0”. O novo trabalho da ‘Favorita’ já está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.

Mesclando hits e singles já lançados com músicas completamente inéditas, o projeto é composto por: “Faz Falta”, “Você Lembra”, “Copo de Geleia”, “Quem É o Louco Entre Nós”, “Te Amar”, “Eu Não Sou Ela”, “Não Me Avisou” e “O Boy É Meu”. As novas faixas de Raphaela avançam em sons não explorados pela cantora, misturando, por exemplo, pagode com brega.

O DVD chega após o grande sucesso do single “Quem É o Louco Entre Nós”, que foi lançado no início de maio – atingindo mais de 11 milhões de visualizações no Youtube e tornando-se uma das faixas mais reproduzidas da cantora nas plataformas digitais, com quase 2 milhões de reproduções em somente dois meses.

Raphaela Santos, a favorita, é um dos maiores nomes da cena brega romântica do Recife. Cantora, intérprete e dona do selo TopWork, é uma das artistas mais queridas da cidade, atingindo números como 341,6k ouvintes mensais no Spotify e 40M de streams totais na mesma plataforma. No YouTube, os números são ainda maiores: a artista soma 955k inscritos em seu OAC, e 302M de views somados.

Seus maiores sucessos são as faixas “Só dá Tu”, “Mentiroso” e “Boteco da Rapha”. Já fez participações no Numanice, edição Recife, da cantora Ludmilla e, a convite do próprio, está com uma faixa engatilhada para sair com o cantor Ferrugem.