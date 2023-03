Ela é she wolf: Babi Ceresa lança o single “Loba”

Em entrevista ao JBr, Babi Ceresa fala sobre a faixa, que exalta o empoderamento feminino. A artista também faz projeções para o futuro

A cantora brasiliense lançou, nesta semana, o single “Loba”, o primeiro de 2023. A música tem como teor o empoderamento feminino e, não à toa, foi lançada no Dia Internacional da Mulher.

“Sempre admirei mulheres e as suas capacidades. Tive belos exemplos para me espelhar – mãe, avós, tias. Consegui absorver o melhor de cada uma”, revela Babi. As inspirações femininas da cantora ficam claras nos versos de “Loba”:

“Tem fogo aqui dentro e tem terra também,

Faz muito tempo que eu não preciso mais de alguém,

Te mandei mensagem, é sempre bom te lembrar,

Que eu e você viemos e nascemos do mesmo lugar.” Babi Ceresa, em “Loba”

Antes do single, Babi Ceresa vinha apostando em covers nas redes sociais, passando por vários ritmos — ela vai desde “Love on Top” (Beyoncé) a “Dengo” (João Gomes). Será que a artista um dia vai transformar essas releituras em um álbum? A própria Babi respondeu essa e outras perguntas em entrevista ao Jornal de Brasília. Assista na íntegra:

Assista também ao clipe de “Loba”: