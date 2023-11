El Coffee’ une raízes da cultura preta com vocal cadenciado em “Rodeo”

Música, que está disponível nas plataformas digitais, traz elementos de afrobeats e promete ser divisor de águas na carreira do artista

O trapper El Coffee’ lançou, na quinta-feira (9), a faixa “Rodeo“. Com produção de Paiva Prod, o single traz uma vibe inédita que promete ser um divisor de águas para o artista, unindo as raízes da cultura preta com o vocal cadenciado que marca suas músicas.

O som está disponível nas plataformas digitais e ganha videoclipe no canal do artista no YouTube. Com direção de Pedro Ferraro e realização por Yalla Recordings, o audiovisual traz elementos coloridos e vibrantes que reforçam o ritmo dançante da canção:

Em “Rodeo”, Coffee’ inicia nova etapa da carreira, com trabalhos focados nas batidas de afrobeats. “Eu queria explorar e trazer uma vibe diferente, pra cima. Tenho músicas sobre meu dia a dia, ostentação e vivências de onde eu vim. Agora, eu quero fazer as mulheres dançarem e os manos também, afinal, quem falou que malandro não dança?”, diz.

Parceiro do trapper nessa nova fase, Paiva também vem se especializando na produção de afrobeats. Neste ano, o produtor fez um intercâmbio musical na Europa com vários artistas, compositores e produtores do gênero e carregou na mala as influências que adquiriu por lá. “Tive a oportunidade de ir para Portugal e isso abriu a minha cabeça”, destaca.

“Uma coisa é você se inspirar no som que eles fazem lá, outra é produzir junto e ver com os próprios olhos como funciona todo o processo. Fiquei impressionado como a Europa está consumindo afropop, em todo lugar que eu ia estava tocando. Com o Coffee’ estamos fazendo exatamente isso: construir musicalmente um artista de afropop, mas que nas letras traga uma verdade brasileira, uma realidade do nosso país”, complementa.

Com isso, “Rodeo” se tornou um som quase impossível de ficar parado ao escutar. Desde os timbres, até a construção da estrutura musical, o single foi pensado para o público dançar. O single abre uma série de lançamentos que a dupla irá fazer no estilo nos próximos meses.