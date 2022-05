Duran Duran é indicada ao Rock’n’Roll Hall of Fame

Marco checa para coroar 40 anos de uma icônica carreira

Com 40 anos de estrada, inúmeros hits globais e nome marcado na história da música mundial, o Duran Duran celebra a sua indicação ao Rock and Roll Hall of Fame. Junto da banda, a classe de 2022 conta com Dolly Parton, Judas Priest, Eminem, Eurythmics, Carly Simon, Lionel Richie e Pat Benatar.

“É uma grande honra para a gente ser eleito para o Rock and Roll Hall of Fame e é algo que verdadeiramente, não esperávamos.Nós nunca nos vimos como uma banda de rock e mais como um ‘projeto artístico em andamento’ porém, sinto uma profunda gratidão pelo reconhecimento. Além disso, estamos entusiasmados por ver alguns dos nossos contemporâneos juntando-se a nós este ano, Annie e Dave (do Eurythmics) em particular, e gostaria de agradecer a cada um de vocês que dedicou seu tempo para votar em nós. Estamos ansiosos para nos apresentar no Gala em Los Angeles!”, conta John Taylor.

O mais recente trabalho “FUTURE PAST” traz colaborações que ampliam o universo do Duran Duran. O lendário Giorgio Moroder e o conceituado Erol Alkan assinam a produção de faixas e Tove Lo, a banda japonesa CHAI, Graham Coxon (Blur), Mark Ronson, Ivorian Doll e Mike Garson aparecem como participações especiais.