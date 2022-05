Dupla Chitãozinho & Xororó celebra 50 anos de carreira em programa especial

Uma das atrações em destaque será exatamente a parte das memórias dos irmãos e o mundo da música sertaneja

E lá ser foram 50 anos desde que os irmãos José Lima Sobrinho e Durval de Lima começaram a pegar a estrada e conquistar uma legião de fãs pelo Brasil afora. Para marcar essa data expressiva na carreira de Chitãozinho & Xororó, vai ao ar nesta quarta, 1º, na Globo, o especial que homenageia uma das duplas mais famosas e queridas, em uma produção da equipe do programa Conversa com Bial.

A atração, Chitãozinho & Xororó – 50 Anos de História, entra no ar após a novela Pantanal e terá a vida dos dois contada por meio de conversas com o jornalista Pedro Bial, que conduz o programa, e imagens de arquivo, além de muita música, claro. Entre um papo e outro, o público vai fazer uma viagem pela história de Chitãozinho e Xororó, e junto com eles. Uma das atrações em destaque será exatamente a parte das memórias dos irmãos e o mundo da música sertaneja. Para isso, a atração conta com gravações feitas na cidade de Campinas, em São Paulo, onde uma casa ganhou elementos da trajetória da dupla, em uma casa caipira.

Nesse cenário que remete ao passado dos irmãos, Pedro Bial vai alinhavando lembranças e pontos importantes da trajetória deles. Sempre com Chitãozinho e Xororó comentando as passagens, as fotos, as músicas, as influências que direcionaram a carreira de sucesso. ‘Ela chora chora’, do álbum Fotografia, foi a primeira do estilo country aqui no Brasil. Aí, alguns anos depois, entrou na moda. Comecei a usar chapéu e gravamos outros”, lembra Chitãozinho.

Em um dos bate-papos, Bial se senta com Chitãozinho e Xororó ao redor de uma fogueira, e nesse momento eles recordam artistas que fizeram parte dessa história, que foram marcantes para os dois. Estão na lista canções como Correnteza, de Tom Jobim, e Metamorfose Ambulante, de Raul Seixas.

Outro momento em que a música toma conta do ambiente será sob a lona do circo, que remete ao início da trajetória da dupla. Será aí que Chitãozinho e Xororó interpretam alguns dos seus maiores sucessos, como Galopeira, Sinônimos, Brincar de Ser Feliz e Fio de Cabelo. Sem deixar de lado uma das mais tocadas e cantadas do repertório, Evidências – “Chega de mentiras, de negar o meu desejo, eu te quero mais do que tudo, eu preciso dos seus beijos”. “Nos emocionamos o tempo todo, acho que os fãs vão entrar nessa história com a gente”, afirma Xororó.

