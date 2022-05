“Dublê de Marido”, novo single de Xamã, estreia direto no top 200 do Spotify Brasil

A nova faixa do cantor já conta com mais de 280 mil reproduções na plataforma em menos de uma semana do lançamento

Xamã estreou na última quarta-feira (11) seu mais novo single, “Dublê de Marido”, que já mostra sinais de que será um sucesso! Com 111 mil reproduções, a faixa debutou na posição #197 na parada nacional do Spotify no dia 13 de maio, primeiro dia completo após o lançamento. Em menos de uma semana, a música já soma 280 mil reproduções na plataforma.

Por sua vez, o videoclipe de “Dublê de Marido”, disponível no canal do YouTube da Baguá Records, já angariou 715 mil visualizações e aparece na posição #17 no chart de músicas em alta no país. No TikTok, Xamã lançou o #malvadonachallenge com uma coreografia especial para a canção; os vídeos dos internautas com a hashtag já contam com mais de 2.3 milhões de visualizações no total.

“Dublê de Marido” abre os trabalhos do quarto álbum de estúdio de Xamã, que será lançado ainda este ano. Com produção de Pedro Lotto, a canção mescla o rap ritmado com o funk, o trap e o R&B e uma composição que exalta a “malvadona”, uma mulher de atitude que toma as rédeas de sua própria vida. No clipe com estética futurista, dirigido por Guilherme Brehm, a malvadona é interpretada pela rainha do rebolado, Gretchen.