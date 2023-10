Dreeyzy fala sobre relacionamento sem cobranças em “Vestido da Shein”

Single marca um novo momento na trajetória do artista, após assinar com a FB Prime Produções

O rapper paulista Dreeyzy lança, nesta sexta-feira (27/10), a faixa “Vestido da Shein”. Com produção musical de Los Panchos, a música já está disponível nas plataformas digitais e ganha videoclipe no canal do artista no YouTube.

Em “Vestido da Shein”, o cantor retrata a experiência de um date. O rapper conta a história de um encontro entre duas pessoas que se curtem, mas sabem que vivem uma relação de momento. Ao mesmo tempo que guardam carinho um pelo outro, são desapegados e preferem ficar distantes.

Esse é o primeiro lançamento de Dreeyzy após assinar com a FB Prime Produções. Aos 19 anos, o cantor, natural de Araraquara, se mudou para Praia Grande (SP) com o sonho de viver da música. “Cheguei aqui sem nada, comecei a fazer amizades e conheci o pessoal da produtora em uma audição. Fiquei em terceiro entre 40 participantes e agora faço parte do time da FB”.

Em pouco mais de dois meses, a perspectiva de carreira do artista mudou completamente. “Está sendo surreal. Sou do interior, nunca tive muito acesso. Antigamente gravava minhas músicas pelo celular, agora vejo que tenho uma estrutura muito diferente que tem tudo para dar certo”, descreve.

Por falar em estrutura, o single ganha audiovisual para complementar a mensagem do som. Com direção de Diego Barbosa, o videoclipe, além de mostrar o clima de romance, também traz a vivência da periferia. “O ‘Vestido da Shein’ é algo que remete a quebrada, não tem jeito. Onde eu moro, todas as minas gostam de usar. Já faz parte do nosso dia a dia e por isso quis trazer essa representatividade para a música”.

Sobre Dreeyzy

Cria de Araraquara, no interior de São Paulo, Dreeyzy se mudou para Praia Grande (SP) com o sonho de viver da música. Aos 19 anos, o cantor iniciou a carreira como cantor de funk, mas em 2020 decidiu se lançar como trapper. Em pouco mais de três anos de carreira, soma destaques como “Predestinado” (2021), “Fluiu” (2021) e “No Baile” (2023). Agora, o rapper se prepara para iniciar a nova fase da carreira ao lado do selo FB Prime Produções, com o lançamento do single “Vestido da Shein”.